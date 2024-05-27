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Финал Лиги чемпионов — 2024: дата, время, когда и где будет матч «Боруссия» — «Реал»

Финал Лиги чемпионов — 2024: дата, время, когда и где будет матч «Боруссия» — «Реал»
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В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный арбитр финала Лиги чемпионов — Славко Винчич, ассистенты — Томаш Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый арбитр — Франсуа Летексье (Франция), резервный арбитр — Сириль Мюнье (Франция). За VAR будет отвечать Нейц Кайтазович и его помощник Раде Обренович (оба — Словения).

Турнирная таблица прошлых этапов ЛЧ

«Боруссия» вышла в финал главного европейского клубного турнира впервые с 2013 года. «Реал» в последний раз играл в финале ЛЧ в позапрошлом сезоне.

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