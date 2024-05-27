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Финал Лиги чемпионов — 2024: дата, время, когда и где будет матч «Боруссия» — «Реал»

В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный арбитр финала Лиги чемпионов — Славко Винчич, ассистенты — Томаш Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый арбитр — Франсуа Летексье (Франция), резервный арбитр — Сириль Мюнье (Франция). За VAR будет отвечать Нейц Кайтазович и его помощник Раде Обренович (оба — Словения).

«Боруссия» вышла в финал главного европейского клубного турнира впервые с 2013 года. «Реал» в последний раз играл в финале ЛЧ в позапрошлом сезоне.