Полузащитник «Ростова» Комаров подвёл итоги сезона для команды

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров оценил результаты сезона-2023/2024 в исполнении своей команды. Напомним, по итогам теперь уже минувшего сезона РПЛ «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии 1/2 финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

«Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный. Хотелось бы завершить на более высоком месте в турнирной таблице. Не знаю, в чём проблема. Может, где-то подрасслабились, потом пришли в себя, но было уже слишком поздно. Говоря о себе, всегда хочется большего. Хочу дальше работать, раскрываться и приносить больше пользы», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.