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Игрок «Крыльев» Костанца не стал выделять лучшего футболиста сезона РПЛ

Игрок «Крыльев» Костанца не стал выделять лучшего футболиста сезона РПЛ
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца не стал выбирать лучшего игрока минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я не хочу выбирать лучшего игрока этого чемпионата. В РПЛ очень много игроков, которые хорошо играли в этом сезоне», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» за 30 матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 41 очко и закончили сезон на девятой строчке.

В нынешнем сезоне Фернандо Костанца принял участие в 30 матчах за самарские «Крылья Советов» во всех официальных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника — € 3 млн.

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