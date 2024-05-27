Дуглас Сантос высказался о шестом чемпионстве «Зенита» подряд

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от шестого подряд чемпионства сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Бразилец признался, что испытывает разные эмоции от каждого из чемпионств. По словам Сантоса, в этом году завоевание золотых медалей стало особенным.

«Эмоции каждый раз не похожи друг на друга, в этом году они вообще особенные, это что‑то невероятное и фантастическое. Самое главное — не вспоминать те эмоции, которые были, а стараться получать новые и каждый раз стараться прилагать максимум усилий, чтобы получать именно такие эмоции в конце сезона», — сказал Дуглас Сантос в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, футболист «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.