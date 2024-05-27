Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос высказался о шестом чемпионстве «Зенита» подряд

Дуглас Сантос высказался о шестом чемпионстве «Зенита» подряд
Комментарии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от шестого подряд чемпионства сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Бразилец признался, что испытывает разные эмоции от каждого из чемпионств. По словам Сантоса, в этом году завоевание золотых медалей стало особенным.

«Эмоции каждый раз не похожи друг на друга, в этом году они вообще особенные, это что‑то невероятное и фантастическое. Самое главное — не вспоминать те эмоции, которые были, а стараться получать новые и каждый раз стараться прилагать максимум усилий, чтобы получать именно такие эмоции в конце сезона», — сказал Дуглас Сантос в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, футболист «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android