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Николай Голдобин оценил результат футбольного «Спартака» в прошедшем сезоне РПЛ

Николай Голдобин оценил результат футбольного «Спартака» в прошедшем сезоне РПЛ
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Нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин оценил результат футбольного клуба красно-белых в РПЛ в прошедшем сезоне-2023/2024 и отметил игру полузащитника Антона Зиньковского. ФК «Спартак» по итогам прошедшего сезона занял пятое место в таблице РПЛ.

«Я пытался ходить на каждый матч, когда удавалось. Конечно, не лучший результат, но ребята отдавались полностью. Это спорт, и, думаю, в следующем сезоне они сыграют намного лучше, как и мы. Тяжело сказать, кто лучший игрок, но по стилю игры мне импонирует Зиньковский», — цитирует Голдобина «Советский спорт».

Николай Голдобин продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.

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