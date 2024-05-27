Мацуев — о «Спартаке»: сезон провалили, но я верю, что всё будет хорошо

Известный российский пианист, народный артист России Денис Мацуев высказался о выступлениях «Спартака» в завершившемся сезоне-2023/2024.

«Я всё равно оптимист, всё равно всё будет всегда хорошо. Несмотря на сложности в моём родном клубе, я всегда буду спартаковцем вне зависимости от того, что в клубе происходит, потому что это любовь навсегда. Я болею только за «Спартак». Сезон провалили, я об этом говорил. Забыли, не надо оглядываться в прошлое. Нужно работать, вкалывать и не дать «Зениту» стать чемпионом», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, «Спартак» закончил сезон-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.