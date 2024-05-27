Президент РПЛ сообщил, что сокращение стыковых матчей не обсуждается

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге пока нет дискуссий по поводу попадания в стыковые матчи только одной команды. Напомним, сейчас за право сохранить прописку в РПЛ борются две команды, занявшие 13-е и 14- места. Они играют с представителями Первой лиги.

— Возможны ли предложения по изменению формата стыковых матчей — чтобы в стыки попадала только одна команда?

— На данный момент, кроме дискуссий в кулуарах, нет обращений — нет рабочих групп, обсуждения между организациями — РПЛ, РФС и ФНЛ. Пока это остаётся на уровне слухов, — приводит слова Александра Алаева «РБ Спорт».

Завершился сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. По его итогам в стыковые матчи попали «Пари Нижний Новгород» и «Урал».