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Клаудиньо: спасибо Мантуану и Артуру за голы в матче с «Ростовом» и победу

Клаудиньо: спасибо Мантуану и Артуру за голы в матче с «Ростовом» и победу
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался по итогам игры 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Спасибо Кассьерре за сезон и его голы. Я очень за него рад, как и за всех нас. Спасибо также Мантуану и Артуру за голы в матче с «Ростовом» и победу», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоялся в субботу, 25 мая. Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.

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