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Хави — об увольнении из «Барселоны»: не обязан называть причины

Хави — об увольнении из «Барселоны»: не обязан называть причины
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение руководства клуба об увольнении, а также отказался называть причины своего ухода.

«Мы думали, что это ещё не конец. Противоречивое ощущение, мы не выигрывали титулы, но мы были на правильном пути. В футболе есть такие вещи. Руководство принимает решения. Мы довольны тем, что сделали: это два титула в сложной ситуации. Реакция игроков была замечательной.

Причины ухода? Я не обязан называть причины. У меня нет другого выбора, кроме как принять это, и ничего более. Решение уже принято, и мы должны смотреть вперёд. Клуб превыше всех», — приводит слова Хави Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне «Барселона» заняла второе место в испанской Ла Лиге, отставав от мадридского «Реала» на 10 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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