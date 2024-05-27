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Тамерлан Мусаев отреагировал на звание одного из открытий сезона в ЦСКА

Тамерлан Мусаев отреагировал на звание одного из открытий сезона в ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев отреагировал на звание одного из открытий сезона в составе армейцев.

«Благодарен тем, кто называет меня открытием сезона в ЦСКА. Но я буду больше тренироваться и работать. Жду от себя большего», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мусаев в текущем сезоне сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место с 57 очками занял «Зенит».

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