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Владимир Гранат назвал тройку футболистов РПЛ, имеющую шансы на переход в Европу

Владимир Гранат назвал тройку футболистов РПЛ, имеющую шансы на переход в Европу
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат назвал тройку лучших футболистов минувшего сезона Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что они имеют наибольшие шансы на переход в европейские клубы.

«Для меня тройка лучших игроков этого сезона: Тюкавин, Глушенков и Сперцян. Помимо Сафонова, который дай бог, чтобы уехал в «ПСЖ». Вот эта тройка футболистов имеет самые большие шансы на отъезд в Европу. Могу пожелать только удачи, и чтобы это произошло», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отметился 15 голами и отдал 10 результативных передач. Игрок «Локомотива» Максим Глушенков стал автором шести забитых мячей и 16 голевых передач. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил 11 мячей и сделал семь передач.

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