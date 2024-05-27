Тюкавин рассказал об отношении к предстоящей игре сборных России и Беларуси

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался в преддверии товарищеского матча со сборной Беларуси. Игра состоится 7 июня в Минске.

«Как вы видели, сыграл полный матч с «Краснодаром», посмотрю, как будет нога, но, конечно, я поеду в сборную и буду играть. Не мне, наверное, оценивать соперника, но мы всегда рады приезжать в сборную. Тем более я смотрел стадион, это хорошая арена, сыграем в Минске, всё хорошо», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.