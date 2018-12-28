Самые яркие фотографии года. Часть первая

Долгожданное чемпионство «Локо», кунг-фу Гранквиста, сальто Заболотного и другие кадры, которыми запомнился этот год.

Снежное дерби года

Сильный снегопад в марте превратил для болельщиков матч «Локомотив» — «Спартак» в игру «попробуй найди мяч».

Полёт года

Эффектный удар Мацея Вилюша через себя во время матча «Ростов» — «Зенит».

Растяжка года

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко демонстрирует впечатляющую растяжку.

Свежесть года

Попробуйте разгадать, кто из игроков «Динамо» решил освежиться во время разминки.

Стандарт года

Красивый кадр во время исполнения штрафного в матче «Динамо» — «Локомотив».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кунг-фу года

Резонансный момент в матче ЦСКА – «Краснодар»: Андреас Гранквист прямой ногой ударил Витиньо по лицу, однако Сергей Лапочкин никак не наказал капитана «Краснодара» за явное нарушение.

Фото: РИА Новости

Интрига года

То самое время, когда Фёдор Смолов был одной из топовых фигур чемпионата и сорвал планы «Локомотива» на празднование чемпионства в Краснодаре, оформив дубль.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Проводы тура

«Рубин» устроил трогательные проводы легенде клуба Гёкденизу Караденизу, который принял решение завершить карьеру футболиста.

Фото: rubin-kazan.ru

Сальто года

Мощь. Интеллект. Комфорт.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Чемпионство года

Без сомнения, главными фотографиями уходящего года стали кадры, запечатлевшие «золотой» «Локомотив», который стал чемпионом впервые за 14 лет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трогательные слёзы победителей.

Фото: РИА Новости

Юрий Сёмин установил рекорд, став самым возрастным тренером — победителем чемпионата России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Братья Миранчуки разделили радость победы с мамой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Антонио Эдер, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Празднование чемпионства не было бы полноценным без болельщиков.