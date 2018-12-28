Самые яркие фотографии года. Часть первая

Снежное дерби года
Сильный снегопад в марте превратил для болельщиков матч «Локомотив» — «Спартак» в игру «попробуй найди мяч».
Полёт года
Эффектный удар Мацея Вилюша через себя во время матча «Ростов» — «Зенит».
Растяжка года
Нападающий «Динамо» Евгений Луценко демонстрирует впечатляющую растяжку.
Свежесть года
Попробуйте разгадать, кто из игроков «Динамо» решил освежиться во время разминки.
Стандарт года
Красивый кадр во время исполнения штрафного в матче «Динамо» — «Локомотив».
Кунг-фу года
Резонансный момент в матче ЦСКА – «Краснодар»: Андреас Гранквист прямой ногой ударил Витиньо по лицу, однако Сергей Лапочкин никак не наказал капитана «Краснодара» за явное нарушение.
Интрига года
То самое время, когда Фёдор Смолов был одной из топовых фигур чемпионата и сорвал планы «Локомотива» на празднование чемпионства в Краснодаре, оформив дубль.
Проводы тура
«Рубин» устроил трогательные проводы легенде клуба Гёкденизу Караденизу, который принял решение завершить карьеру футболиста.
Сальто года
Мощь. Интеллект. Комфорт.
Чемпионство года
Без сомнения, главными фотографиями уходящего года стали кадры, запечатлевшие «золотой» «Локомотив», который стал чемпионом впервые за 14 лет.
Трогательные слёзы победителей.
Юрий Сёмин установил рекорд, став самым возрастным тренером — победителем чемпионата России.
Братья Миранчуки разделили радость победы с мамой.
Антонио Эдер, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время.
Празднование чемпионства не было бы полноценным без болельщиков.