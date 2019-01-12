В Йемене уже четыре года идет война, но их сборная прорвалась на Кубок Азии

В эти дни в ОАЭ проходит Кубок Азии, в котором в этот раз принимают участие 24 команды (в 2015 году было 16). Среди дебютантов – сборная Йемена, которая впервые в своей истории каким-то чудом отобралась на турнир. Чудом – потому что их страна уже несколько лет живет в водовороте войны и голода, и о футболе там думают в последнюю очередь.

Кубок Азии-2019. Календарь

Кубок Азии-2019. Турнирная таблица

Что за война?

Конфликт уходит корнями в арабскую весну 2011 года. Тогда в Йемене прошли массовые восстания против режима президента Али Абдуллу Салеха, из-за чего он был вынужден подать в отставку после 22 лет управления страной. Его место занял Абдраббуху Мансуру Хади, который ранее занимал должность вице-президента. Такой переворот должен был обеспечить стабильность в Йемене, да и Хади все силы бросил на борьбу с различными проблемами, включая коррупцию, нападения боевиков и лояльность многих военных бывшему авторитарному правителю. Но все это не помогло урегулировать внутриполитический кризис.

Самый острый конфликт разгорелся между сторонниками Хади и хуситами (мусульмане-шииты, проживающие на севере Йемена; движение получило название в честь самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси, поднявшего в 2004 году восстание против правительства, обвинив власти в дискриминации шиитов). В 2014 году хуситы напали на суннитские племена, после чего взяли под контроль северную провинцию города Саада и соседние ей районы. После мятежники захватили столицу Сану, тем самым взяв под контроль большую часть страны.

В 2015 году правительство Йемена подготовило проект конституции, который предусматривал разделение страны на шесть провинций. Хуситы же, согласно документу, лишались портового города Ходейда, который был для них очень важен стратегически. Начались новые акции протестов. В январе мятежники захватили здание спецслужб и резиденцию президента в Сане, где под давлением заставили Хади и правительство написать прошение об отставке. Президента после этого поместили под домашний арест. Спустя месяц Хади уехал в портовый город Аден, откуда сообщил, что не намерен покидать свой пост.

Ситуация обострилась, когда в марте 2015 года в конфликт вмешалась Саудовская Аравия. Совместно с восемью другими арабскими государствами (преимущественно суннитскими) и при поддержке США ближайший сосед Йемена началась операций «Буря решимости», в ходе которой наносились авиаудары по хуситам. В первую очередь это было необходимо для того, чтобы под контроль мятежников не попал весь Йемен.

После велись переговоры, на какое-то время даже наступало перемирие, но оно было настолько хрупких, что вооруженные конфликты возобновлялись снова и снова. По данным ООН, с марта 2015 года было убито по меньшей мере 6800 человек, 10 700 получили ранения. По другим данным, эти числа гораздо больше – сообщается о 60 000 гражданских и военных лиц, погибших во время войны. Сюда стоит добавить вспышку холеры, которая унесла тысячи жизней. Голод, от которого страдает примерно 8,5 млн человек. И рухнувшую систему здравоохранения, из-за чего большая часть населения не может получить элементарной медицинской помощи. По мнению ООН, это страшнейшая гуманитарная катастрофа в мире.

А что с футболом?

Надо сказать, что футбол хоть и является самым популярным видом спорта в Йемене, но особых успехов местные футболисты никогда не добивались. Чемпионат здесь довольно слабый, небогатый, инфраструктуры особой никогда и не было, но футбол всё равно как-то жил. Но после бомбардировок в сезоне 2014/15 соревнования приостановили, и с тех пор в Йемене не проводятся официальные футбольные матчи. А вот товарищеские бывают: бывшие футболисты и любители футбола собираются на развалинах стадионов и играют под пролетающими над их головами снарядами. На этом видео отчетливо это видно.

Кто смог – уехал играть в другие страны. Популярным направлением для йеменцев стал Катар, именно там сейчас и выступает половина сборной. Кто-то оказался в Бразилии, Египте, но, что удивительно, большая часть игроков осталась в Йемене. Чтобы содержать свои семьи, они устроились на работу водителями автобусов, таксистами и продавцами. Один из бывших игроков продаёт жареную картошку на улицах города Ибб, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Вратарю сборной Мухаммеду Аяшу повезло больше: «Зарплату футболистам не платят с момента приостановления чемпионата, — рассказывал он. — К счастью, я занимаю должность в нефтяной компании. Многие же игроки остаются безработными».



Те футболисты, которые ещё формально принадлежат йеменским клубам, получают «транспортные расходы». «Это символическая форма оплаты, но она лучше, чем ничего. Чтобы пойти в спортзал, я плачу из своего кармана. Денег этих недостаточно, но это лучше, чем участие в гражданской войне», — рассказывал Аль Омейси, ранее выступавший за столичный клуб.



Некоторые футболисты все же ушли на войну: Али Гараба и Абдулла Ареф были застрелены хуситами в 2015 году, а Абдулла аль-Безаз погиб прям рядом со своим домом.

Как же живет сборная?

Футбольная федерация Йемена удалось сохранить позицию нейтралитета путём здорового баланса: когда это было необходимо, они поддерживали хуситов, в другое время – правительство. Это позволило организации даже организовать пару турниров на территории страны, чтобы футболисты, задействованные в сборной, получили хоть какую-то игровую практику. В столице и Адене прошли чемпионат национальных сборных им. Джаафара Мухаммеда Саада, чемпионат генерал-майора Али Насера Хади для клубов и Кубок мучеников. «Домашние» матчи сборная Йемена проводит в Катаре, который выступил в качестве временного организатора международной активности йеменцев. Также страна предоставляет им тренировочные площадки, возможность проходить лечение и регистрироваться в качестве резидентов.

Что там с Кубком Азии?

За путевку на турнир йеменцы сражались с Мальдивами, Непалом, Филиппинами и Таджикистаном. В восьми матчах они одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью. На тот момент их тренировал эфиопский специалист Абрахам Мебрату, но вскоре после завершения квалификации он покинул свой пост. В течение полугода команда оставалась без тренера и не принимала участия в матчах. Незадолго до турнира сборную возглавил словак Ян Коциан. По его словам, в сборной никто не говорит о войне – все сосредоточены на футболе, насколько это возможно.



Понятно, что у Йемена нет шансов показать что-то на турнире. Но среди ужасов войны, голода и ужасающей ситуации с футболом в стране, уже примечательно то, что эта сборная в игре.