10 самых мерзких поступков в футболе. Вы бы до такого не додумались

Марсело Бьельса оказался в центре скандала, отправив своего помощника шпионить за тренировкой «Дерби». Но на самом деле это мелочь по сравнению с тем, на что иногда идут в футболе ради победы. На портале Fourfourtwo разобрали странные и дикие эпизоды жульничества в футболе. «Чемпионат» перевёл самые интересные из них.

1. Атака гондурасских дронов

Шпион – это мелко. В 2014 году, во время чемпионата мира, гондурасские следопыты следили за тренировкой сборной Франции с помощью военного разведывательного дрона. Беспилотный летательный аппарат привлёк внимание Бензема, Погба, Жиру и других игроков, они попытались сбить его мячом, но не попали. ФИФА провела расследование, но никого не наказала. Франция разгромила Гондурас со счётом 3:0.

2. «Бавария»: когда очень надо проиграть

«Бавария» так давно доминирует в Бундеслиге, что к этому уже все привыкли. Но в середине 60-х всё было по-другому. Тогда мюнхенцы были далеки не только от титулов, но и от высшей лиги. В 1964 году «Бавария» претендовала на то, чтобы попасть в Бундеслигу впервые в своей истории. Это было сложно: нужно было не только попасть в стыковые матчи, но и избежать в стыках встречи с мощным «Аахеном», который играл в другом регионе. В результате сложной стратегии «Баварии» в предпоследнем туре было выгоднее проиграть, чем выиграть. Тренер Златко Чайковски сделал всё, что мог: он выпустил на поле половину дублёров и поменял нескольким игрокам позиции. Даже несмотря на это, к середине второго тайма мюнхенцы выигрывали — 4:3. Тогда тренер стал с бровки раздавать указания по смене схемы: сработало — через 10 минут «Бавария» пропустила дважды и заняла удобное второе место. Правда, в Бундеслигу всё равно попала только через год.

3. Тренер страхует защиту

В ноябре 1999 года «Леганес» принимал «Бадахос» в матче второго испанского дивизиона. «Леганес» боролся за выход в Примеру, так что очки терять было нельзя. Но в конце игры при минимальном преимуществе в счёте хозяева пропустили контратаку. Форвард «Бадахоса» получил пас на бровку, а дальше он мог бежать на вратаря. Тренер «Леванте» Энрике Мартин не устоял перед искушением: он стоял на бровке, и когда мяч летел мимо него, выбил его в сторону. Арбитр ограничился жёлтой карточкой. Но потом испанская федерация футбола дисквалифицировала его на 10 матчей за неспортивное поведение.

4. Легенда Камеруна и злые духи

Знаменитый вратарь Томас Н’Коно стал одним из первых камерунских игроков, закрепившихся в Европе. Он играл в Испании, выходил с «Эспаньолом» в финал Кубка УЕФА и играл в четвертьфинале чемпионата мира со сборной. В 2002 году он был помощником тренера сборной Камеруна Винфрида Шефера на Кубке африканских наций. Но на полуфинал Камерун отправился без него: перед матчем Н’Коно поймали, когда он закапывал кости и распылял зелье над полем, на котором должна была состояться игра. Так он хотел призвать злых духов против игроков сборной Мали. Его усилия восприняли всерьёз и две недели Н’Коно провёл в тюрьме, хотя болельщики Мали требовали его казни. Но Камерун всё-таки выиграл тот турнир.

5. Тренер учит, как надо симулировать

Все осуждают футболистов, которые картинно падают, хватаясь за лицо, когда их никто не касался. А как относиться к тренеру, который делает то же самое? Норберт Майер из «Дуйсбурга» ударил головой игрока «Кёльна» Альберта Штрайта и тут же упал, схватившись за лицо. Штрайт не растерялся и упал тоже. Арбитр не разобрался в ситуации и удалил футболиста, не применив санкций к тренеру. Но ситуация наделала столько шума, что «Дуйсбург» через два дня его уволил.

6. Нужен гол. В свои ворота

Иногда победа требует очень странных действий. В 1994 году в матче Карибского кубка между сборными Барбадоса и Гренады хозяевам нужна была победа с разницей в два гола, чтобы выйти в плей-офф. При этом, по правилам того времени, даже в матчах группового этапа были запрещены ничьи (при ничейном исходе команды играли дополнительное время до «золотого гола» и били пенальти), а «золотой гол» почему-то считался за два. Да, футбол был таким странным ещё совсем недавно.



В общем, до конца матча оставалось несколько минут, Барбадос выигрывал со счётом 2:1, и этот счёт не устраивал команду. Он выводил в плей-офф Гренаду, а Барбадос, даже победив, вылетал бы из турнира. Но на 87-й минуте защитник Барбадоса подошёл к своему вратарю, начал с ним пасоваться, а потом внезапно ударил по воротам и забил автогол. Сразу никто (включая вратаря) ничего не понял, но потом Барбадос обрадовался пропущенному голу: он оставлял шансы на экстра-таймы и «золотой гол», который считался за два.

Оставшиеся три минуты основного времени были самыми абсурдными: игроки Гренады поняли трюк и решили повторить: забить в свои ворота, чтобы проиграть с нужным счётом. Игроки Барбадоса защищали чужие ворота и держали мяч. А в дополнительное время забили свой «золотой гол» и прошли дальше. Безумие. После этого правила Карибского кубка серьёзно изменили. И «золотой гол» перестали считать за два.

7. Болбои Луиса Фелипе Сколари

Устали от футбольного подполья? Чемпион мира и обладатель полутора десятков трофеев в Бразилии тоже пользовался нечестными приёмами. Когда он работал в «Гремио», он подучил болбоев выбрасывать лишний мяч, когда соперники проводили опасные атаки. Вообще, всевозможные трюки болбоев в последние годы случаются всё чаще (мы помним, как болбой вывел из себя Эдена Азара), но в Бразилии считают, что довёл эту тактику до совершенства и натренировал как раз Сколари.

8. «Рейнджерс» против «Динамо» Киев. И против поля

Первый матч Кубка чемпионов в 1987 году между шотландским «Рейнджерс» и «Динамо» прошёл в Киеве, хозяева добились минимальной победы. После ответного матча в Глазго тренер шотландцев Грэм Сунесс объяснил, как обеспечил своей команде преимущество. «Мы проиграли быстрой и техничной команде. Мы были сильнее, но что толку? Тогда я подумал, что будь поле меньше, у нас было бы преимущество». В то время поля не должны были иметь фиксированную длину и ширину, они должны были только укладываться в нормы УЕФА. По указанию тренера сотрудники «Рейнджерс» сделали поле максимально узким, причём уже в день игры: накануне «Динамо» тренировалось ещё на нормальной разметке. «Рейнджерс» выиграл 2:0, а в УЕФА после этого ввели новое правило: поле каждого клуба должны быть одного размера на протяжении всего сезона, и этот размер должен быть указан ещё до начала соревнований.

9. Рука Марадоны

Без комментариев.

Фото: Allsport/Getty Images

10. Карлос Билардо: иголки и транквилизаторы

Тренером Марадоны на том чемпионате мира был Карлос Билардо. И это многое объясняет: Билардо в то время, когда сам был футболистом, стал известен тем, что прикреплял иглы к своим бутсам, чтобы травмировать соперников. Когда он стал тренером, не изменился. Его игроки перед матчем натирали руки острым перцем и в столкновениях пытались попасть соперникам в глаза. А главный эпизод в его карьере случился на ЧМ-1990, когда сборная Аргентины довольно неожиданно обыграла фаворита турнира – сборную Бразилии. Тогда в прессе появились слухи, что тренерский штаб сборной Аргентины сумел как-то отравить соперников. Через 15 лет Билардо признал, что перед матчем бразильцам подмешали в воду транквилизаторы.