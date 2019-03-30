У «Тоттенхэма» новый стадион за миллиард евро. В трудном районе

Новый стадион «Тоттенхэма» строили не так уж долго – меньше трёх лет. Но эти три года были трудными. Арену строили вокруг старой. В мае 2017 года «Уайт Харт Лейн», который служил клубу с 1899 года, закрыли, «Тоттенхэм» временно переехал на «Уэмбли». Переезд в новый дом неоднократно откладывался. И вот наконец стройка закончена. «Тоттенхэм» вернулся на родную землю. У этой земли своеобразная история.
Район Тоттенхэм – исторически далеко не самый фешенебельный в Лондоне. В газете Times в январе вышла статься, в которой утверждается, что Роман Абрамовичрассматривал возможность покупки именно этого клуба, но передумал, когда проезжал по Тоттенхэм Хай-роуд – так сильно ему не понравился район. История клуба и района тесно связаны.
Клуб был основан в 80-х годах XIX века – тогда Тоттенхэм уже был кварталом мигрантов. В основном, евреев, отсюда и одно из прозвищ. Мебельный магазин Лебюса даже дал название одной из улиц. Примерно в то же время рядом появился железнодорожный маршрут из центра Лондона, район стал застраиваться дешёвыми домами для рабочих. Мигрантов со всего мира стало ещё больше.
В течение следующих 70 лет Тоттенхэм был плавильным котлом для людей самых разных национальностей. Прозвище «евреи» сохранилось, но оно уже было скорее данью традициям. В 80-е годы XX века на Тоттенхэм Корт-роуд, Лисл-стрит, в Хэйле, а также на Уайт Харт Лейн и Крейтон-роуд, возле кладбища, стали массово селиться выходцы из Ямайки, Тринидада, Виргинских островов.
Столкновения с полицией были частым явлением, а в октябре 1985 года случилось событие, которое вошло в историю как «Бунт на Бродуотер Фарм». После того, как во время полицейского обыска умерла жительница района, беспорядки стали массовыми. Одного полицейского забили до смерти, жители района строили баррикады из машин и забрасывали полицию зажигательными смесями. По итогам беспорядков было арестовано больше 400 человек.
Беспорядки подавили, но район остался сравнительно неблагополучным. Один из лондонских полицейских в ходе опроса для Института политических исследований так выразился о жителях района: «Они не особенно умны, но у них есть животное коварство». Другой полицейский назвал местных жителей «ниггерами» и сказал, что «они привыкли жить в джунглях, хватать с деревьев всё, что им понравится».
С 1985 года общество радикально изменилось, но социальные проблемы остались. В августе 2011 году, когда Абрамович уже давно владел «Челси», а Дэниел Леви уже стал владельцем «Тоттенхэма», снова начались массовые волнения.
Они быстро охватили всю страну и известны как «Английские беспорядки 2011 года», но всё началось с Тоттенхэма: здесь во время попытки ареста был убит местный житель. Митинг начался с мирных требований провести расследование действий полиции, а закончился штурмом полицейского участка.
В подавлении власти задействовали более 1500 полицейских. Через два дня беспорядки уже не ограничивались Тоттенхэмом. Успокоить ситуацию властям удалось через неделю. Было арестовано около 4000 человек.
После этого власти Лондона сделали попытку изменить обстановку. С 2011 года по 2016 в район было инвестировано более миллиарда фунтов. Построено более 10 тыс. новых зданий, улучшена инфраструктура. Строительство нового стадиона «Тоттенхэма» пришлось кстати – это важная часть благоустройства этой части Лондона. В Комитете по восстановлению Тоттенхэма пообещали, что благодаря этим изменениям к 2025 году в районе появится более 5000 новых рабочих мест.
В большом материале газеты Guardian 2016 года, посвящённом итогам беспорядков, большинство жителей район отметили, что улучшения заметны. Хотя многие по-прежнему ощущали, что отношение к ним со стороны властей и полиции другое, чем в других частях города.