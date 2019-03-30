У «Тоттенхэма» новый стадион за миллиард евро. В трудном районе

Новый стадион «Тоттенхэма» строили не так уж долго – меньше трёх лет. Но эти три года были трудными. Арену строили вокруг старой. В мае 2017 года «Уайт Харт Лейн», который служил клубу с 1899 года, закрыли, «Тоттенхэм» временно переехал на «Уэмбли». Переезд в новый дом неоднократно откладывался. И вот наконец стройка закончена. «Тоттенхэм» вернулся на родную землю. У этой земли своеобразная история.

Проклятие нового стадиона. «Тоттенхэм» никак не может вернуться домой Клуб уже подташнивает от «Уэмбли», но никуда не деться.

Район Тоттенхэм – исторически далеко не самый фешенебельный в Лондоне. В газете Times в январе вышла статься, в которой утверждается, что Роман Абрамовичрассматривал возможность покупки именно этого клуба, но передумал, когда проезжал по Тоттенхэм Хай-роуд – так сильно ему не понравился район. История клуба и района тесно связаны.

Клуб был основан в 80-х годах XIX века – тогда Тоттенхэм уже был кварталом мигрантов. В основном, евреев, отсюда и одно из прозвищ. Мебельный магазин Лебюса даже дал название одной из улиц. Примерно в то же время рядом появился железнодорожный маршрут из центра Лондона, район стал застраиваться дешёвыми домами для рабочих. Мигрантов со всего мира стало ещё больше.

В течение следующих 70 лет Тоттенхэм был плавильным котлом для людей самых разных национальностей. Прозвище «евреи» сохранилось, но оно уже было скорее данью традициям. В 80-е годы XX века на Тоттенхэм Корт-роуд, Лисл-стрит, в Хэйле, а также на Уайт Харт Лейн и Крейтон-роуд, возле кладбища, стали массово селиться выходцы из Ямайки, Тринидада, Виргинских островов.

Столкновения с полицией были частым явлением, а в октябре 1985 года случилось событие, которое вошло в историю как «Бунт на Бродуотер Фарм». После того, как во время полицейского обыска умерла жительница района, беспорядки стали массовыми. Одного полицейского забили до смерти, жители района строили баррикады из машин и забрасывали полицию зажигательными смесями. По итогам беспорядков было арестовано больше 400 человек.

Утро после подавления «бунта на Бродуотер Фарм». Фото: Julian Herbert/Getty Images

Сожжённые во время беспорядков машины. Фото: Julian Herbert/Getty Images

Житель квартала идёт по улице во время беспорядков. Фото: Julian Herbert/Getty Images

Полиция ведёт одного из арестованных. Фото: Julian Herbert/Getty Images

Вечер после подавления беспорядков. Фото: Julian Herbert/Getty Images

Беспорядки подавили, но район остался сравнительно неблагополучным. Один из лондонских полицейских в ходе опроса для Института политических исследований так выразился о жителях района: «Они не особенно умны, но у них есть животное коварство». Другой полицейский назвал местных жителей «ниггерами» и сказал, что «они привыкли жить в джунглях, хватать с деревьев всё, что им понравится».

С 1985 года общество радикально изменилось, но социальные проблемы остались. В августе 2011 году, когда Абрамович уже давно владел «Челси», а Дэниел Леви уже стал владельцем «Тоттенхэма», снова начались массовые волнения.

Они быстро охватили всю страну и известны как «Английские беспорядки 2011 года», но всё началось с Тоттенхэма: здесь во время попытки ареста был убит местный житель. Митинг начался с мирных требований провести расследование действий полиции, а закончился штурмом полицейского участка.

В подавлении власти задействовали более 1500 полицейских. Через два дня беспорядки уже не ограничивались Тоттенхэмом. Успокоить ситуацию властям удалось через неделю. Было арестовано около 4000 человек.

Столкновение местных жителей с полицией на Тоттенхэм Хай-роуд. Фото: Matthew Lloyd/Getty Images

Здание горит во время беспорядков в Тоттенхэме. Фото: Matthew Lloyd/Getty Images

Прохожий снимает беспорядки на фоне горящей улицы Гултон-роуд. Фото: Dan Istitene/Getty Images

Улица Тоттенхэм Хай-роуд после восстановления порядка. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Жительница Тоттенхэма идёт по улице с ребёнком в сопровождении полицейского. Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

После этого власти Лондона сделали попытку изменить обстановку. С 2011 года по 2016 в район было инвестировано более миллиарда фунтов. Построено более 10 тыс. новых зданий, улучшена инфраструктура. Строительство нового стадиона «Тоттенхэма» пришлось кстати – это важная часть благоустройства этой части Лондона. В Комитете по восстановлению Тоттенхэма пообещали, что благодаря этим изменениям к 2025 году в районе появится более 5000 новых рабочих мест.

Так улица Тоттенхэм Хай-роад выглядела зимой 2017 года. Среди магазинов – фан-шоп «Тоттенхэма». Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

В большом материале газеты Guardian 2016 года, посвящённом итогам беспорядков, большинство жителей район отметили, что улучшения заметны. Хотя многие по-прежнему ощущали, что отношение к ним со стороны властей и полиции другое, чем в других частях города.