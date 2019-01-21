Максименко + Глушаков = победа. Безумная концовка в Катаре

Не совсем товарищеский матч

Все четыре тренера, собравшихся на необычной пресс-конференции за несколько часов до старта турнира, дружно уверяли присутствующих: никто не ставит перед собой задачу непременно выиграть трофей.

Доводы звучали убедительно: действительно нет никакого смысла форсировать подготовку ради побед над хорошо знакомыми и отчасти принципиальными соперниками в товарищеских матчах, а тем более – убиваться, это неоправданно и безрассудно.

Но из песни не выкинешь слов о банальной психологии игроков. Турнир при всём своём дружественном статусе организован солидно. Он проходит в классном спортивном комплексе, в Доху приехало несколько десятков журналистов из всех ведущих изданий и главного спортивного телеканала, возле поля установили современную аппаратуру, студию, поставили табло, повесили множество ярких представительных баннеров.

Пришли на первую игру Кубка «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и зрители. Да, не так много, но трибуна размером в примерно 800 человек оказалась заполнена примерно на две трети. А на противоположных VIP-секторах собрались почётные гости – тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.

Поэтому статус самого обычного предсезонного спарринга повысился. И можно не сомневаться, что футболисты не собирались отбывать номер и играть в «дыр-дыр». С первых же минут пошли жёсткие стыки: у Айртона трещали щитки после подката Паршивлюка, Гулиев грубо въезжал в Гацкана, а Педро Роша чуть было не повздорил со Скопинцевым на фланге после чужого фола.

Миф о Каррере

О нужности или ненужности этого турнира было много споров. Многие болельщики не понимали, зачем проводить на втором сборе, под нагрузками, матчи повышенного напряжения, не чревато ли это скомканной подготовкой, перекройкой графика или даже травмами.



В частности, ходили слухи, что против участия в этом турнире выступал Каррера – но руководство «Спартака» настаивало на поездке, и этот конфликт якобы стал одним из пунктов клановой войны в клубе. Но на самом деле всё не так. Массимо тоже согласился на путешествие в Катар и изначально хотел провести здесь длинный сбор, который стартовал бы 9 января и длился 21 день.



Но когда пришёл Кононов, он внёс коррективы, поскольку считает, что этапы подготовки должны длиться максимум по 10-12 дней, а между ними желательно уместить несколько выходных. Поэтому «Спартак» сначала съездил в хорошо знакомое место в Эмиратах и лишь 19 января прилетел в Доху.

Лидерство Умярова

Команды играли с заметным желанием, но не в самых оптимальных составах. Как, впрочем, и планировалось. Карпин вообще оказался последователен со своим заявлением на пресс-конференции и выставил множество резервистов: Зайнутдинова, Гулевского, Плиева, Щадина, только пришедшего Новосельцева, не так много игравшего осенью Зуева.



Кононов выстроил «Спартак» по гибридной системе 4-2-3-1, переходящей в 4-4-2. Ташаев действовал слева, Мельгарехо – справа, Педро Роша – нижним форвардом, Луис Адриано – верхним. В центре поля расположились Гулиев и Умяров. Появился сразу же и третий зимний новичок красно-белых Айртон.

Больше всего из этой троицы, да и, пожалуй, из всего «Спартака» понравился Умяров. Во-первых, смелостью – он не боялся постоянно просить мяч и вести игру. Во-вторых, видением поля. В-третьих, лидерскими качествами. Казалось бы, Наиль только что пришёл в ведущий клуб страны из скромного «Чертаново», но он уже чётко и громко командует партнерами на поле, расставляет их при позиционной обороне и подсказывает при выходе в атаку.



Его голос стал самым узнаваемым на поле.

Песьяков и ноги

У «Ростова» здорово выглядели фланги, особенно правый, где Паршивлюк несколько раз обыгрывал Айртона (вот бразильцу пока тяжеловато) и включался в штрафную.



«Спартак» же моментов за счёт комбинационного стиля, к которому стремится Кононов, до перерыва почти не создавал. Самая хорошая возможность возникла у красно-белых «благодаря» чудовищному ляпу Песьякова, неряшливо сыгравшего ногами. Но ни наступивший на мяч Луис Адриано, ни набежавший Педро Роша забить в оставленные голкипером воротам не смогли. «Ростов» спас Новосельцев.



Тогда как команда Карпина через несколько минут соперника за ляп не простила: перехватила мяч (обрез на двоих организовали Умяров и Мельгарехо), провела быструю атаку «три в одного», и Кьяртанссон открыл счёт.

Капитанское слово

Болельщики красно-белых грустили. С трибун несколько раз прозвучало негодование: «А «Спартак» вообще будет играть сегодня»?



Во втором тайме – заиграл. Куда красивее, живее, быстрее, с преимуществом, но уже в условиях обновлённых составов. Карпин ещё в перерыве полностью сменил команду, Кононов сначала провёл восемь замен, а потом – ещё две.



Всё это привело к скорому ответному голу «Спартака» – не успевший замениться Луис Адриано реализовал пенальти, назначенный за фол против молодого Игнатова. Владевший ощутимым преимуществом «Спартак» мог решать исход несколько раз, но упорно порол моменты. Глушенков, например, дважды не смог забить с пары метров и немедленно получил втык от Глушакова. Не отличались бережливостью и Мелкадзе с Ханни.



А на 90-й минуте в ворота красно-белых вдруг на ровном месте пришёл пенальти. Поражение? Порча настроения? Нет! Максименко отразил удар Ионова с «точки», а воодушевлённая команда спустя минуту забила сама и не довела матч до серии 11-метровых. Автором победного гола стал не кто-нибудь, а Глушаков. Капитан вообще провёл свои минуты качественно. И радовался очень даже бурно. Действительно не просто товарищеская встреча.