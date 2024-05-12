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Созин: когда «Динамо» летит – хочется наслаждаться им, а не «Зенитом» и «Краснодаром»

Созин: когда «Динамо» летит – хочется наслаждаться им, а не «Зенитом» и «Краснодаром»
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Про усиление «Зенита» зимой было сказаное многое. Бывает такое, что клуб берёт лидеров – а тут «Зенит» взял игроков под лидеров: под Клаудиньо и Вендела. Если у этих двух нет настроения – новички не помогут. А Клаудиньо с Венделом играют в этом сезоне, к сожалению, на ободах.

Так что логично, что в целом именно «Динамо» хочется видеть наверху. В этом сезоне команда играет волнами, но когда идёт «девятый вал», как он идёт сейчас, когда команда буквально летит – «Динамо» хочется наслаждаться. Не уставшим от побед «Зенитом», не «Краснодаром», который решил снять тренера и отдать золото, а именно «Динамо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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