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Таблица трансферов РПЛ, свежие переходы зимы-2019

Евгений Гинер
Максим Ерёмин Андрей Панков
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Фото: РИА Новости
ЦСКА ведёт переговоры с двумя футболистами. Кто второй?
Трансферное окно в России открылось.
Футбол / РПЛ

Снова начинаем с «Зенита» — главная бомбёжка этой зимы наверняка будет там. Как минимум, из-за продажи Паредеса, которая станет одной из крупнейших сделок на выход в истории РПЛ. Пишут, что Лео уже прошёл медобследование и выбрал себе восьмой номер. Тухель утверждает, что сделку закроют сегодня.

Кто заменит аргентинца, ещё неизвестно. Возможно, Бадель, но хорват так часто мелькает в российской прессе, что агенты слишком уж палятся. Не то что «Шахтёр»: просто короли конфиденциальности. Ни слова об уходе Ракицкого, зато ни одной его фотографии на сборах, представленный новичок с его номером и нарезка всех голов Ярослава на Ютуб-канале. Как бы невзначай.

С Акуньей пока на паузе — «Спортинг» поднял ценник, и переговоры временно зашли в тупик. И всё же велика вероятность, что они продолжатся: футболист на эту позицию «Зениту» нужен, а денег из Парижа прилетит прилично.

Недавний соперник «Зенита» по игре в Катаре — «Спартак» —активности не проявляет. Бакаев, судя по всему, в Москву пока не вернётся. Также Федун заявил, что Луиса Адриано и Зе Луиша клуб отдавать не планирует. Теперь среди основных задач — пристроить Дениса Давыдова, которого «Балтика» не хочет брать в аренду за свои деньги (которых нет).

ЦСКА резко начал устраивать свою молодёжь в другие клубы. Жамалетдинов уехал в аренду в «Лех», Гордюшенко — в «Тюмень», а герой интернета Хосонов — в «Тамбов». Покупки тоже планируются, близка к закрытию сделка по защитнику Глеснесу из «Стрёмсгодсета». Есть информация, что ведутся переговоры по ещё одному игроку, но вряд ли это бразилец Да Силва — куда «армейцам» ещё один форвард?

Другой молодой футболист ЦСКА Александр Макаров может оказаться в «Арсенале». В Туле довольны полузащитником и взяли его на второй сбор, как и форварда «Авангарда» Минаева. Не сложилось с Савичевым: тот после первого сбора покинул команду и подписал контракт с «Енисеем». Ещё двух юных футболистов — Ивакина и Сокола — «Арсенал» неожиданно отправил на просмотр в норвежский «Тромсё».

Попов перешёл не в «Динамо», а в «Ростов», и у Валерия Карпина вырисовывается грандиозное усиление. «Ивелин согласился к нам перейти, но поздно», — прокомментировали трансфер в «Динамо». Главное, чтобы не поздно было для москвичей — усиливаться хоть кем-нибудь. До «стыков» три очка, а по потерянным баллам «Крыльев» бело-голубые уже там. Если в такой ситуации они сами отказались от Попова лишь потому что «надо было сразу соглашаться», комментарии лучше поберечь до конца сезона.

Таблица трансферов

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