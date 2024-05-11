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Модрич покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер Мбаппе — Рамон де Мон

Модрич покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер Мбаппе — Рамон де Мон
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38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет «Королевский клуб» по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 10-й игровой номер, под которым выступает хорватский футболист, перейдёт нападающему Килиану Мбаппе, объявившему об уходе из «ПСЖ» по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что французский игрок уже подписал контракт с мадридским клубом, рассчитанный до 2029 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За этот период он принял участие в 530 матчах во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 85 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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