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Мор: период в «Спартаке» — не подарок судьбы. Я заслужил это своей работой

Мор: период в «Спартаке» — не подарок судьбы. Я заслужил это своей работой
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал о периоде своей игры в московском клубе, за взрослую команду которого он выступал с 1999 по 2000 год.

— Период в «Спартаке» — подарок судьбы?
— Нет. Я заслужил это своей работой и отношением. Жалко, что, когда я начал полностью чувствовать себя уверенно, в команде пошли изменения, начали продавать игроков, в том числе и меня. Хотя мне потом рассказывали, что Олег Иванович не хотел со мной расставаться, но начали освобождать места под других футболистов. Начинался небольшой бардак, который полностью произошёл потом, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, за период игры в «Спартаке» Мор принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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