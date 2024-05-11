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Фанаты Тейлор Свифт могут помочь Уоткинсу получить приз игроку сезона АПЛ

Фанаты Тейлор Свифт могут помочь Уоткинсу получить приз игроку сезона АПЛ
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Элли Алдерсон, являющаяся возлюбленной нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса, предприняла попытку заручиться поддержкой поклонников популярной американской певицы Тейлор Свифт с целью собрать больше голосов за английского футболиста, номинированного на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

Алдерсон сделала репост публикации, в которой Уоткинс якобы говорит: «Я огромный фанат Свифт, я слушаю её новый альбом каждое утро!» После этого следует утверждение: «Какой игрок, большой поклонник Тейлор Свифт! Он номинирован на награду «Игрок сезона» в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже».

Напомним, в минувшем году фанаты американской певицы активно голосовали за атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, номинированного на премию Golden Boy после того, как его конкурент по номинации, защитник «Барселоны» Алекс Бальде сказал, что ему не нравится творчество Свифт.

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