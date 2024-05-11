Тренер «Торино» Юрич объявил, что покинет команду после этого сезона

Главный тренер «Торино» Иван Юрич объявил о своём уходе из туринской команды по окончании нынешнего сезона итальянской Серии А. Действующее соглашение хорватского специалиста с клубом истекает летом 2024 года.

«Соглашаясь на новый контракт, ты обязан его соблюдать и отработать до конца. А я не уверен в этом. Я понял это за три тура до конца сезона и принял решение не подписывать его», — приводит слова Юрича Calcio Mercato.

Иван Юрич возглавляет «Торино» с начала сезона-2021/2022. Под его руководством туринская команда провела 119 матчей, в которых одержала 43 победы, 40 раз проиграла и 36 матчей свела вничью. После 35 туров «Торино» набрал 47 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.