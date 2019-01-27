«Витесс» Слуцкого опять проиграл команде из подвала. Матч – просто цирк

Для «Витесса» выезд к аутсайдеру Эредивизии – очень сложная задача. Претендент на еврокубки уже проиграл в нынешнем сезоне в гостях «Бреде» и «Эксельсиору», которые идут в зоне вылета. И не сумел забить «Де Графсхапу» через неделю после того, как «Аякс» вынес эту команду со счётом 8:0. Поэтому недооценивать выезд к «Фортуне» тоже не стоило.

Слуцкий закончил год ничьей. Его соперник неделю назад проиграл 0:8 У российского тренера «Витесса» проблемы в гостевых матчах с аутсайдерами Эредивизии.

Леонид Слуцкий и не стал этого делать: наоборот, команда играла подчёркнуто осторожно, вторым номером. При этом «Витесс» довольно быстро вышел вперёд. Гол курьёзный: вратарь Эдуарду выполнил свободный удар около штрафной, мяч перелетел через полполя, затем его принял забытый защитой Брайан Линссен и выскочил один на один. Не сближаясь с вратарём, он пробил точно в угол. Видео гола можно посмотреть по ссылке. Такое, конечно, возможно только в Голландии. Аутсайдер играет с фаворитом и оставляет двух центральных защитников против двух соперников, при этом они ещё и теряют своих игроков.

Вратарь Эдуарду записал на свой счёт голевой пас. Фото: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

После гола «Витесс» продолжил преимущественно обороняться. Игроки» Фортуны» чаще били по воротам, больше владели мячом и в общем логично добились своего за 15 минут до конца матча. Оборона «Витесса» зевнула рывок Ларса Хуттена с линии штрафной к воротам, и он сыграл на опережение. Ничья – уже неплохой результат для «Фортуны» в игре с командой из зоны еврокубков. Но хозяева не сбавили обороты.

В концовке был спорный эпизод, когда мяч попал в руку упавшему игроку «Витесса». Было очень похоже на пенальти, но арбитр посоветовался с видеоассистентами и продолжил игру. А уже в добавленное время «Фортуна» вырвала победу.

Нелепейший гол: вратарь Эдуарду подстраховал защиту, вышел из штрафной, а потом просто отпасовал на фланг чужому. Трудно понять, что он вообще имел в виду: хотел выбить за боковую? Искал Бюттнера? В общем, пас пришёлся точно в ноги Финну Штоккерсу, и тот в одно касание пробил по воротам. Кажется, что Эдуарду мог успеть вытащить мяч, но он видимо потерял ворота, потому что даже не попытался прыгнуть. Видео гола можно посмотреть по ссылке.

Так «Витесс» потерпел очередное выездное поражение от команды из подвала турнирной таблицы. И второе подряд: в середине недели «Алкмар» оказался сильнее в кубке. Год начинается неудачно. В трёх матчах одержана всего одна победа: трудная, над «Эксельсиором», который сейчас идёт 15-м. Хорошую форму набрал Мартин Эдегор, который с начала зимы забил три гола и сделал два голевых паса, но его усилий недостаточно. Пока команда Слуцкого сохраняет четвёртое место, но по итогам тура может откатиться. Турнирная таблица очень плотная: ту же «Фортуну» от «Витесса» теперь отделяет всего шесть очков.

