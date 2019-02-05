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Неймару 27, он расплакался на праздновании дня рождения

Неймар
София Михайлова
Фото: Buda Mendes/Getty Images
Неймар закатил вечеринку по случаю дня рождения. И расплакался на сцене
А ещё рассказал, о каком подарке мечтает.
Футбол / Франция

Нападающий «ПСЖ» Неймар закатил шумную вечеринку по случаю своего 27-летия. Фешенебельный павильон на Елисейских полях, именитые гости, красный дресс-код – тусовка получилась очень стильной.

И, судя по видео с праздника, весёлой.

Но самым популярным роликом стал тот, на котором Неймар обращается к гостям со сцены. Футболист признался, что не чувствует себя счастливым из-за травмы и мечтает о новой плюсневой кости.

«Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, но вы помогаете мне оставаться сильным. Я снова почувствовал себя счастливым, увидев вас: моих лучших друзей, семью, партнёров по команде. Больше всего мне хотелось бы, чтобы я мог выходить на поле и заниматься тем, что мне нравится больше всего, — играть в футбол. Я хотел бы получить в подарок на день рождения новую плюсневую кость, это был бы лучший подарок. Из-за травмы я даже подумывал об отмене вечеринки. Я молился богу и просил дать мне достаточно сил и поддержки, чтобы я мог пройти всё то, с чем столкнулся сейчас. Мне очень трудно оставаться в стороне от футбола, ведь он делает меня счастливым. Вы, мои близкие люди, помогаете мне восстанавливаться. Вы — моя радость. Спасибо всем вам», — сказал он, вытирая слёзы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК ПСЖ Неймар •••
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