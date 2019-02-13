«Легенда номер 14? Звучит неплохо!»

Набабкин – человек-загадка. Закрытый аккаунт в соцсети, минимум интервью, полное отсутствие компромата в жёлтых СМИ. Когда Кирилл всё же приоткрывается перед прессой – редко, но бывает, – не поймёшь, шутит или говорит всерьёз. И то, и другое старожил ЦСКА делает с непроницаемым лицом. Потому и клюют на его розыгрыши все, начиная с мужичков-охранников на базе и заканчивая молодыми доверчивыми одноклубниками.

Болельщики ценят Набабу не только и не столько за своеобразное чувство юмора. Многолетней честной службой в ЦСКА он заслужил уважение людей. В столичном коллективе коренной москвич Набабкин и прежде пользовался авторитетом, а прошлогодняя перестройка команды его только приумножила. Теперь он первый вице-капитан, самый опытный полевой боец Виктора Гончаренко.

«Анатольич, Владимирович, Елизбарович…»

— С каких пор вас Анатольичем в команде начали называть?

— Было пару раз. Недавно Алан, Дзага, назвал – с тех пор периодически так шутим.



— К Игорю по отчеству не обращаются?

— Иногда называют Игорем Владимировичем. Дзагу – Елизбаровичем. Время от времени проходят такие акции.



— Шутки шутками, но с уходом Игнашевича, Березуцких, Вернблума на вас легла дополнительная ответственность.

— Все люди, которые в ЦСКА много лет, её почувствовали. Нужно нести, двигать команду вперёд. Состав поменялся процентов на 70, омолодился. Опытных, возрастных футболистов по пальцам можно пересчитать. Думаю, новые игроки, которые успешно влились в команду, ответственность за её судьбу тоже ощущают.

Фото: pfc-cska.com

— Наблюдаю за вами на тренировках, в играх и не могу избавиться от ощущения: в Набабкине потихоньку просыпается тренер, педагог. Есть такое?

— Сложно оценивать себя в таком качестве. Пока есть здоровье, силы, хочется играть, помогать команде. Побед и медалей не бывает много — есть желание выигрывать ещё и ещё.

— Что вас мотивирует в футболе?

— Всё, абсолютно всё. Сколько бы лет ни отдал профессии, каждый день в хорошем настроении иду на тренировку, с желанием снова увидеть, почувствовать мяч.



— Раньше брат Василий за атмосферу в раздевалке и на поле отвечал – теперь вы?

— Не только. Многим ребятам присуще чувство юмора – есть кому поднять настроение в коллективе.



— Березуцкий иногда жёстко строил молодняк. Вы менее строги?

— Вася действительно мог жёстко прокомментировать какой-нибудь эпизод на тренировке, в игре. Сейчас, может быть, таких строгих людей в команде нет, не считая главного тренера (улыбается). В этом плане молодёжи полегче стало.



— Прежде ярко выраженных лидерских задатков за вами не замечалось – скрывали?

— Это естественно. Когда чаще выходишь в основе, получаешь много игрового времени, приходит уверенность. Вместе с ней и остальные качества выходят из спячки.



— Как насчёт напихать молодым?

— Можно иногда, почему нет? Если главный тренер, игроки постарше видят в этом необходимость на тренировке, в игре – это нормально.

В ЦСКА появился ещё один лидер. Неожиданно Четыре наблюдения из Кампоамора.

— Виктор Михайлович возлагает особые надежды на опытных бойцов?

— Наверное. Но и новые футболисты хорошо влились в команду. Появился баланс, снизился средний возраст обоймы. За одно лето ЦСКА превратился чуть ли не в самую молодую команду России.



— Молодые к подсказкам «старичков» прислушиваются?

— Все нормально, адекватно реагируют и на подсказ, и на «пихач». Прислушиваются, стараются.



— По-моему, на втором сборе от вас чаще всего доставалось Родриго. Надо его время от времени тормошить?

— Мы просто играем рядом в защите, с ним в большей мере приходится общаться, подсказывать. Родриго — коммуникабельный парень, на лету всё схватывает. Быстро запоминает русские слова, пытается говорить.



— Вам самому в молодости доставалось от «стариков»?

— У каждого были такие моменты в юности. В «Торпедо-ЗИЛ», например, Орлов такой был. Не сказать, что самый опытный и возрастной, но нам, молодым, пихал по полной программе.



— Сейчас молодёжь другая?

— Наверное, да. Более раскованная, спокойная, даже самоуверенная в некоторых моментах. Раньше всё немного по-другому было. Времена меняются.

«Забить «Арсеналу» приятно вдвойне»

— Прошлый год – лучший в вашей карьере?

— Радует, что больше времени провожу на поле, в основе. Если по этому критерию оценивать, наверное, лучший.



— Домашняя игра с лондонским «Арсеналом» — это же просто бенефис Набабкина был!

— Неплохо сыграли, это правда. Знали, что нужно побеждать с крупным счётом, и при 2:0 надежда промелькнула. Поверили, что реально. К сожалению, не получилось довести игру до нужного результата.



— Как знакомые, друзья отреагировали на ваш знаменитый гол? Подколок было море?

— Поздравили, да и всё, пожелали продолжать в том же духе. Да, для меня этот гол был важен, всё же нечасто отличаюсь, а забить такому клубу, как «Арсенал», приятно вдвойне. Но знаменитый – это перебор. Памятный гол – так будет правильнее сказать.

— В галерее смартфона он есть?

— Видео нет – есть фотография.



— Евгений Алдонин назвал матч с «Арсеналом» лучшим в «армейской» карьере Набабкина.

— Со стороны виднее. Сказал и сказал.



— Были более знаменательные игры?

— Много было матчей, когда и команда выигрывала, и сам оставался доволен собой. Взять хотя бы свежие игры с «Реалом»: очень приятно было побеждать что в Москве, что на «Бернабеу», тем более с таким счётом. Такие матчи дорогого стоят.



— «Легенда номер 14» – красиво звучит?

— Ха-ха, неплохо!



— Кто это придумал?

— Болельщики. Друзья прислали фотографию баннера с фанатской трибуны, а потом и сам увидел с поля. У нас отличные болельщики – спасибо им!

— Чувствуете себя частью клубной истории?

— Ну да, столько лет в ЦСКА. Я счастлив ощущать себя частью коллектива, команды, клуба.

«Захожу в свой номер – чужая сумка, «Олд Спайс» в ванной…»

— Много раз слышал от других, читал, как Набабкин разыгрывал охранников на базе в Ватутинках. Спрошу у автора: как дело было?

— Ой, про это уже столько рассказано…



— Известно о двух случаях.

— На самом деле их было больше. Намного.



– Расскажите, как на базу ЦСКА «спартачи проникли».

— Такого не было.



— Дзагоев рассказывал.

— Видимо, имел в виду «проникновение посторонних лиц на базу». С другом Цауней решили немножко подшутить. Было весело, всем понравилось.

— Доверчивые охранники всякий раз ведутся на ваши хохмы?

— Не всегда, конечно. Поэтому с каждым разом пытались что-то пооригинальнее сочинить. В свободное время чего только с Саней не придумывали. «У нас протекает вода – срочно вызывайте слесаря», «Разбили окно в номере — как я буду отдыхать?» ну и так далее. Когда нас раскусили, стало сложнее.



— Приколы спонтанно рождаются или тщательно планируются?

— Спонтанно. Бывает, хорошо потренируешься, выиграешь в двусторонке, приходишь в комнату в приподнятом настроении – и весёлые мысли сами лезут в голову, хочется что-то такое сотворить.



— «Жертвы» не обижаются?

— Ну мы же всё любя делали. Ничего жёсткого, злого.



— Чаще всего Цауня «соучастником» выступал?

— С Саней, как правило, вели программу.

— Цауня вспоминал, как конфетами вас подкупил на сборе.

— Приукрасил. Мы были в Турции, а Цауня только приехал в команду. Я жил один. Захожу в номер – смотрю: чужая сумка. Думаю, может, ошибся дверью. Вышел, проверил табличку. Опять зашёл. Иду в ванну – «Олд Спайс» стоит. Ну всё, точно не моя комната. Ещё раз осмотрелся – да нет, моя. Прилёг. И тут Саня является.



— Что говорит?

— «Привет, я Саша, к вам приехал». «Кирилл, — отвечаю. – Добро пожаловать. Ложись, отдыхай, завтра тренировка». Он конфетки протягивает: «Будешь?». «Не откажусь». Так и познакомились. Со временем общение переросло в дружбу. До сих пор на связи.

«Двое держали за ноги, пока третий шуруп выкручивал из кости...» Как не сломаться под лавиной травм? Рассказ одного из самых невезучих игроков в истории РФПЛ – бывшего «армейца» Александра Цауни.

«Алан своим острым чувством юмора многих покорил»

— С Дзагоевым тоже сразу подружились?

— Когда я перешёл в ЦСКА, постепенно образовался круг людей, которые между собой общались чуть чаще. Дзага, само собой, входил в него. Алан своим острым чувством юмора многих здесь покорил. С ним легко было сойтись.



— У кого чувство юмора острее?

— Не знаю, у кого острее, главное, чтобы не было тупее.



— Постоянно друг друга травите?

— Не без этого. Если у кого-то плохое настроение, стараемся его поднять шуткой – перед тренировкой, после. Поддерживаем друг друга и в трудную, и в счастливую минуту.



— Как насчёт приколов на 1 апреля?

— Раньше было. А сейчас и Дзага стал взрослее, и я не молодею.

Дзагоев: ЦСКА будет чемпионом. Я уверен! Алан Дзагоев пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы рассказать о желании играть в Европе, охраннике Оланаре и тоске по Вагнеру.

— Кто способен вас рассмешить?

— В нашей команде практически любой может приколоть так, что всем будет смешно.



— «Комеди клаб», стендап?

— «Комеди» смотрю, КВН – реже.



— Петросян?

— Не моё. А на «Комеди» даже ходил раз, по приглашению Жени Алдонина. Из юмористических передач их в основном смотрю.

Фото: pfc-cska.com

«В перерыве матча с «Енисеем» получили «пистон»

— С Виктором Михайловичем не поприкалываешься?

— Ну почему, можно иногда. Не в тренировочном процессе, естественно, когда все заняты работой, а в нефутбольной обстановке. До установки и он может пошутить, и мы.



— Гончаренко – самый жёсткий тренер в вашей карьере?

— Скажем так, не мягкий. Много внимания уделяет дисциплине. Ну и всем остальным необходимым качествам.



— Сколько флипчартов уже поломал?

— А их так просто не сломаешь – железные. Повалил раза три.

— Бывает страшно в раздевалку возвращаться?

— Не то чтобы страшно, но иногда возникает ощущение: сейчас кому-то или всей команде целиком могут влепить (улыбается). В переносном смысле.



— Судя по выступлениям ЦСКА в последнее время, разносы нечасто происходят.

— Надеюсь, в будущем повода для них вообще не будет. Всё в наших силах. Если футболисты отдаются игре целиком, им не стыдно смотреть друг другу в глаза, то и главный тренер горячиться не станет.



— Когда последний раз горячился?

— Наверное, с «Енисеем». Не очень хорошо, скажем так, играли. Где-то почему-то подрасслабились, хотя на своём стадионе должны были полностью владеть инициативой и вести игру. Но что-то пошло не так, и в перерыве мы, конечно, получили «пистон». Может быть, что-то чуть-чуть наладилось, но не до конца.

Самый недооценённый игрок ЦСКА снова в сборной, и это – справедливо Может, хоть там Набабкин сыграет на своей исконной позиции.

— Хоть иногда главный хвалит?

— Хвалит столько, сколько положено. Хорошие моменты, полезные действия не оставляет без внимания. У нас вообще много тактики – и на поле, и на теоретических занятиях. Тактика и дисциплина – основополагающие вещи в концепции Виктора Михайловича.



— С Евгений Ленноровичем хоть раз осмеливались пошутить?

— У президента отличное чувство юмора, он может здорово пошутить, но я себе такого не позволяю. Субординация.



— В своё время «армейцы» в «Мафию» массово играли.

— Это лет пять назад было, не меньше. Собирались на сборах в Кампоаморе большой компанией, человек 12-15, после ужина и до отбоя играли – с 8 почти до 11.



— Кого тяжелее всех было разоблачить?

— Наверное, Игнашевича и Дзагоева.

— Они же совершенно разные!

— И что? Игнашевич пытается стратегически играть, а Дзага своей харизмой старался взять. Золотые горы обещал, лишь бы поверили, что мафия – не он.

«Четыре собаки у меня, две – у мамы»

— Сколько у вас собак?

— Шесть. Одна лайка, четыре овчарки и дворняжка. Две у мамы живут, по соседству, четыре у меня.



— С чего это увлечение началось?

— Перейдя в ЦСКА, купил за городом участок с домом. Однажды дворняжка прибилась. Я собирался завести немецкую овчарку для охраны территории, ну и эту приютил. Она родила щенят – всех раздал в хорошие руки, только маму оставил. Со временем овчарок приобрёл.



— Читал, как вы псов от отстрела спасали.

— Историю немного преувеличили. В нашем посёлке проходила зловещая акция – бездомных собак отстреливали. Мне позвонили, сообщили, и я попросил охранника спрятать несколько животных на моём участке. Потом отпустили.



— Кто за питомцами следит, ухаживает?

— Есть доверенное лицо, охранник – кормит, выгуливает. С самым шустрым, агрессивным псом занимается кинолог. Ну и я по мере возможностей уделяю им внимание в свободное время.

Кирилл Набабкин и его питомцы Фото: Из архива Кирилла Набабкина

«Семья? Надеюсь, в ближайшее время всё изменится»

— Давно хотел спросить, но долго возможности не выпадало: почему вы так редко общаетесь с журналистами – обиделись на кого или просто неинтересно?

— Явной причины нет. Просто не хочется частить с общением. Мне так спокойнее.



— Выходит, скрытный характер – не миф?

— Естественно, для посторонних я более закрыт, чем для людей, с которыми провожу большую часть времени. Но вообще стараюсь со всеми поддерживать нормальные отношения.



— Когда накатывает нечеловеческая усталость, что спасает?

— Общение с друзьями, с родными.



— Книги, фильмы – нет?

— Когда выпадает свободное время, стараюсь посещать с девушкой кинотеатры, быть в тренде. Книги не так часто читаю. Наверное, надо потихоньку двигаться и в этом направлении.



— Фильм способен довести до слёз?

— Не то чтобы я сидел и рыдал: «Несите мне платочки», но были картины, затронувшие что-то внутри. Навскидку названий не вспомню. Последнее время на сериалы подсел – «Домашний арест» понравился, «Полицейский с Рублёвки», «Ольга».



— В одном из редких интервью вы признавались в желании создать семью, завести детишек.

— Пока новостей нет, но надеюсь, в ближайшее время всё изменится.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов.