Самый недооценённый игрок ЦСКА снова в сборной, и это – справедливо

После тотального летнего обновления в ЦСКА остался всего один футболист старше Набабкина – капитан Акинфеев. Среди полевых Кирилл теперь ветеран №1. «Ну, 32 мне только по документам, так-то я гораздо моложе, просто «замазанный» по паспорту. Не с целью уменьшения возраста, а наоборот», — со свойственным ему юмором говорит старожил клуба. И это похоже на правду. С годами Набабкин не становится хуже, а в некоторых аспектах – только лучше. Вызов Черчесова это убедительно подтверждает.

Чалов. Ахметов. Набабкин! Главное о составе сборной России Самые любопытные кадровые решения Черчесова, на которые стоит обратить внимание.

Четыре года Набабкин игнорировался тренерами сборной, а не играл в ней ещё дольше – с февраля 2013-го (Исландия – Россия – 0:2). Если даже Слуцкий, у которого Кирилл выступал во всех двух своих клубах, не звал его в «националку», значит, правда не тянул, не до конца соответствовал требованиям и игровой концепции. Других, скрытых причин пренебрегать одним из самых трудолюбивых подопечных на своём веку у Леонида Викторовича не могло быть – только спортивные. Раз не брал – значит, считал конкурентов сильнее. На каждой из позиций, занимаемых «Набабой».

Кирилл никогда не был звездой даже локального масштаба. Всегда считался крепким середняком – без ярко выраженных игровых талантов, но и без бросающихся в глаза дефектов. Поэтому его отсутствие в сборной мало кого трогало – кроме самого игрока да самых близких ему людей.



Единственный раз Набабкин попал в список 33-х лучших игроков сезона ещё в 2009 году и в качестве правого защитника. С тех пор как в ЦСКА появился Марио Фернандес – а он в России, между прочим, уже шесть лет трудится – Кириллу пришлось осваивать смежные позиции – на противоположном фланге, в центре, в «опоре».

Существует стереотип, якобы после 30 ждать от футболиста ощутимого прогресса не приходится. Держит уровень – уже хорошо. Набабкину удалось если не опровергнуть его, то значительно изменить представление людей о себе. Коллективному «прозрению» способствовал ответный матч против «Арсенала». Не тульского – лондонского. Возможно, лучший для Набабкина в жизни.

Тот самый гол Набабкина Чеху Фото: РИА Новости

К 50-й минуте месье Венгер заёрзал на своём кресле – москвичи повели 2:0, и в обеих голевых атаках принял участие человек под номером 14. Игрок, считающийся хронически незабивным. После первого удара Набабкина Чалов добил мяч в сетку, после третьего (да-да, был ещё и второй) Кирилл самостоятельно переиграл Чеха. Пускай для победы этого не хватило, личностному прорыву опытного защитника игра поспособствовала.

С уходом большинства лидеров на Набабкина легла дополнительная ответственность в клубе. Он теперь не просто один из «старичков» в глазах молодняка – вице-капитан. Дважды в сезоне Кирилл выводил команду на поле с повязкой – в Тюмени и Риме. Но не это главная причина выбора Черчесова. Есть более существенные: а) опыт; б) универсальность; в) исполнительность; г) трудолюбие.



Два последних пункта адепт железной дисциплины Черчесов особенно высоко ценит. Неудачный финт он простит игроку, нарочитое равнодушие, лень – ни за что. Разносторонность и стабильность Набабкина повышают его ценность в представлении тренера.



В текущем сезоне Набабкин кого только не играл – центрального защитника и левого латераля в модуле 3-х-х, левого защитника в 4-2-3-1, даже опорного хавбека. И, пожалуй, только в последнем амплуа сработал не очень качественно: единственную красную карточку в чемпионате Набабкин заработал в совсем уж непривычной для себя роли.

Набабкин как опорник – тактическая проблема ЦСКА. Разбор матча с «Ростовом» Пропустив в самом начале матча, ЦСКА не нашёл, чем ответить.

Если бы не это удаление, Набабкин был бы первым кандидатом в клубе в «передовики производства». Двухматчевая дисквалификация немного подпортила ему статистику. Все остальные игры он провёл в основе и всего дважды менялся тренером.

Всем 2018 годом Набабкин заслуживал как минимум внимания штаба сборной. Допускаю, что решающим аргументом в пользу приглашения стало субботнее дерби в Химках. С точки зрения наступательной игры оно «армейцам» не вполне удалось – зато отзащищались они практически безупречно, не допустив ни одного удара в исполнении самого «бьющего» футболиста РПЛ Панченко. У партнёров динамовского Кирилла верных моментов тоже не было.



Набабкин свои 88 минут отработал неброско, но максимально полезно. Компания Instat присвоила ему самый высокий индекс среди всех участников дерби – 322. К её оценкам можно относиться как угодно, но картину вовлечённости исполнителя в игру они, по-моему, отражают достаточно точно. Эффективность тактико-технических действий Набабкина в дерби составила 89%. Аналогичный показатель «набил» только динамовец Шуньич, но у него общая сумма ТТД – на 28 меньше.



Важное качество Набабкина – трезвая самооценка – в полной мере проявилось в Химках. Он не делает того, чего не умеет. Например, длинных диагоналей в переднюю линию – для этого у ЦСКА есть Магнуссон. В защитной тройке красно-синих Набабкин – самый большой аккуратист: всего четыре потери мяча (меньше из старта лишь у Бекао, Дзагоева и Акинфеева) и неправдоподобный для футболиста его функционала ноль фолов. Внимательный к мелочам Черчесов этот нюанс, конечно, тоже подметил. С удовлетворением.



А после воскресного просмотра плывущего «Спартака» окончательно утвердился во мнении: надо звать. Вместо травмированного Смольникова, на подмену одноклубнику Фернандесу. Может, хоть в сборной Кирилл сыграет на некогда родной позиции. Впрочем, на неродную он тоже выйдет без вопросов. Не привыкать.