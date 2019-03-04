В Турции футболист пронёс на игру лезвие. Резал им соперников

Третий дивизион турецкого футбола – место, где возможно все. О матче между «Амедспором» и «Сакарьяспором» надо знать, что первые представляют Диярбакыр – столицу Турецкого Курдистана. Региона, с которым у остальной части Турции очень сложные отношения. На футбол все это, разумеется, тоже переносится, хотя в первую очередь – через болельщиков.

Вот так закончилась прошлая встреча «Амедспора» и «Сакарьяспора», которая проходила в Сакарье.

Да, это толпа болельщиков хозяев летит в раздевалку гостей. А еще до матча на табло стадиона показывали кадры военных операций турецкой армии против курдских повстанцев:

Время мести наступило полгода спустя, на повторной встрече команд. Футболист «Амедспора» Мансур Чалар, как утверждают, пронес на поле лезвие. И во время различных стычек подходил к соперникам, нанося им травмы. Обо всем этом утверждается со слов остальных игроков и телекомпании, транслировавшей игру. Обвиняют Чалара по этим нарезкам:

По качеству картинки невозможно сказать, было ли что-то в руках футболиста. Но тогда непонятна природа его жестов относительно соперников. Вдобавок есть вот такое фото, на котором, как говорят, пострадавшие от лезвия игроки «Сакарьяспора».

«Он проходил мимо меня, затем резко поднес руку к моей шее и я почувствовал боль. У него в руке блестело что-то острое», – утверждает один из футболистов «Сакарьяспора». Чалара после матча задержала полиция, но затем его отпустили под подписку о невыезде и на условиях судебного контроля: надо являться в участок дважды в неделю.

Руководство «Амадспора» отрицает все обвинения и обвиняет телевидение и соперника во лжи. «Есть десятки, сотни фотографий всех наших игроков во время исполнения гимна – посмотрите на них, есть ли в руке Чалара что либо? Почему он резал соперников 90 минут, а они молчали? Почему обвинили его только после финального свистка? Вам врут о том, что наши болельщики освистали гимн, врут о том, что Чалар на кого-то нападал», – защищает игрока президент «Амадспора».



Матч, кстати, закончился ничьей.