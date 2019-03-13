Раньери снова в «Роме». Забудьте про здравый смысл – это личное

«Если бы премию «Оскар» вручали в футболе, её следовало бы отдать Раньери». Так Фабио Капелло прокомментировал сезон, в котором Раньери был ближе к скудетто, чем когда-либо в карьере. 2010 год прошёл под знаком другой итальянской команды и другого тренера: «Интер» с Моуринью выиграл всё и в Италии, и в Европе, то была непобедимая машина. Мало кто помнит, но при Раньери «Рома» боролась с той непобедимой машиной на равных.

Весной, в самый разгар войны с Моуринью, когда португалец каждый день то напоминал о неудачах Клаудио в «Челси», то говорил, что тот не умеет работать с сильными личностями, тренер «Ромы» нашёл в себе силы порадоваться успеху соперника в Лиге чемпионов. Он назвал матч «Интера» в Барселоне подвигом. Признал, что в финале Кубка Италии его команда уступила по делу, потому что соперник был сильнее. Но дело не только в красивых словах.

Когда я написал, что Раньери боролся с Моуринью на равных, то имел в виду именно это, буквально. В чемпионате Италии он отобрал у Моуринью четыре очка из шести, а после победы в очном матче в марте подвинул Жозе с первого места в турнирной таблице. Да и в финале Кубка счёт был скользким (1:0), когда на 87-й минуте Тотти опять сошёл с ума и совершил этот фол на Балотелли, убив собственную команду.

Типичный Раньери: «Рома» обыграла прямого конкурента, но споткнулась на середняке и отдала лидерство. Боролась за скудетто до последнего тура и пришла лишь второй. А через три месяца Раньери уже говорил журналистам, что ему не хватает Моуринью: «Он делал наш чемпионат особенным».

Таким был Раньери почти 10 лет назад, и с тех пор он не изменился.

Хронический неудачник. История тренера «Лестера» Клаудио Раньери Итальянец Клаудио Раньери, с которым «Лестер» стал главной сенсацией английской Премьер-лиги, возвращается в тренерскую элиту.

Первое, что вспоминается из его дальнейшей карьеры, – чемпионство с «Лестером», но этот ослепительный эпизод не должен заслонять всё остальное. Остальное – неудача в «Интере», откуда Клаудио был уволен после серии поражений. Ужасная работа со сборной Греции. Средний сезон с «Нантом» (великолепно начал сезон, но провалил весеннюю часть чемпионата). И провал с «Фулхэмом»: Раньери уволили через три с половиной месяца после назначения, а команда утонула ещё сильнее.

Конечно, каждый случай индивидуален. Нелепый менеджмент «Фулхэма» никак не характеризует качества тренера. Сборная Греции, из которой Раньери был с позором уволен после поражения Фарерским островам, начала новую жизнь с другим тренером с… поражения Фарерским островам в ответном матче. Да, и у него были ещё два качественных сезона в «Монако»: Раньери вывел клуб в высший дивизион и с ходу занял в нём второе место, уступив только «ПСЖ».

Но его главная проблема в целом прослеживается в каждом месте работы. Раньери даёт быстрый результат, но не может стабильно поддерживать команду на высоком уровне. И его команды плохо играют под давлением. Исключение «Монако» в этом смысле объяснимо: от команды просто ничего не ждали, никакого давления не было.

Поэтому неудивительно, что комментарии под новостью о назначении Раньери в «Рому» в «Твиттере» не самые однозначные. Удивления и непонимания было больше, чем радости.

Но это решение – не абсурдное. Его можно если не приветствовать, то хотя бы объяснить. Хотя бы на уровне эмоций.

Раньери и «Рома» — это любовь. Вы помните Клаудио в короне и с кубком в руках в Англии, но вот что он сам говорит о чемпионстве с «Лестером»: «Тот титул не может заменить упущенное скудетто с «Ромой». Ничто не может его заменить. Выиграть лигу с клубом, который любишь, – что могло бы сравниться с этим чувством?».

Триумф Раньери с «Челси» Фото: Michael Regan/Getty Images

Расставание Раньери и «Ромы» получилось грустным. Но эмоциональная связь между ними не исчезла. Предложенный контракт – короткий, до июня, — показывает, что на Раньери как на тренера рассчитывают только в краткосрочной перспективе. Зато пункт о возможном включении на пост в руководстве клуба по окончании сезона показывает, что его опыт и отношение ценят безотносительно тренерской скамейки. Да, и ещё: прямо сейчас «Рому» просто трудно сделать ещё хуже.

«Рома» сейчас – это кошмар

Это не преувеличение. Летом Ди Франческо лишился стержневых игроков центральной зоны, Стротмана и Найнгголана. Взамен он получил выводок молодых и талантливых вингеров. Да, ещё Нзонзи, Пасторе и Кристанте, но ничего не вышло: нельзя продать любого игрока дороже, купить другого подешевле и рассчитывать, что тренер механически заменит одни элементы другими. Некоторые люди незаменимы. То, что работало у Мончи в «Севилье», в Риме сработало один раз – а во второй разрушило команду. Кстати, Мончи тоже покинул клуб. Неочевидное решение, ведь всё-таки один неудачный сезон не перечёркивает его высокую квалификацию. Но решение уже принято, и испанец ищет новую работу. Известно о переговорах с лондонским «Арсеналом».

Во многом это вина и Ди Франческо. Тренер, который ставит сложный высокий прессинг, высокую линию обороны и атаку большим количеством игроков, не стал отказываться от своих принципов, и заново собранная команда просела по качеству игры. А когда стало ясно, что есть риск оказаться без Лиги чемпионов на следующий сезон и Ди Франческо всё-таки стал искать компромиссы между своим видением игры и возможностями команды, он просто не справился с задачей. «Рома» сохранила рыхлую бессистемную оборону, в которой защитники обороняются каждый сам по себе, зато разучилась давить на соперников.

Самый лёгкий из возможных соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Порту», играл первый раунд в гостях и без всех лидеров атаки, но всё равно остался в деле. А в ответном матче «Порту» был намного сильнее. Хотя «Рома» уступила только в добавленное время, разница ударов (31-15) и ожидаемых голов (2,9:0,8, не считая пенальти) показывает дистанцию между командами. Она не стала сюрпризом – в подкасте «Чемпионата», обсуждая шансы команд пройти дальше, мы примерно этого и ожидали. В общем, прямо сейчас «Рома» просто ужасна.

Что может улучшить Раньери

Он сыграл первый матч через три дня после заключения контракта. Времени на подготовку не было, поэтому матч с «Эмполи» вряд ли можно считать очень показательным. Тем более что из-за небольших травм «Рома» вышла без Маноласа, Де Росси и Пеллегрини, а из-за перебора карточек матч пропускали Джеко, Коларов и Фасио. Шесть игроков основы – явно не самый релевантный пример для анализа.

Но некоторые решения Раньери можно оценить даже по такому матчу, потому что они типичны для него. Первое: сразу два игрока держат опорную зону. Нзонзи и Кристанте осторожно подключались к атакам, и в случае потери мяча им не нужно было бежать назад и возвращаться за линию мяча. Кристанте отвечал за доставку мяча в группу атаки, но тоже практически не рисковал и играл на фланг. Только если у Нзонзи самым частым адресатом был защитник Сантон (12 пасов на него), то у Кристанте – вингер Клюйверт (11 пасов на него). Обязанности крайних защитников тоже строго поделены: справа Флоренци активно поддерживал атаку (30 пасов в атакующую треть поля), слева Сантон держал зону и не обострял (девять пасов в атакующую треть).

Это привело к тому, что «Рома» явно разбилась на группу атаки (Эль-Шаарави, Дзаниоло, Клюйверт, Шик, иногда крайний защитник) и на группу обороны, в которую вошли все остальные. Разбитая «Рома» плохо атаковала, но ничего не позволила создать у своих ворот. Гол «Эмполи» забил в свои ворота Жезус при неопасном навесе, а сами гости имели только один неплохой момент с ударом головой Кристиана дель Орко после подачи с фланга.

Закрытый осторожный матч, в котором «Рома» забила два гола с двух стандартов за счёт индивидуального превосходства. Первый гол: Эль-Шаарави забил дальним ударом, хотя гости оставили игрока в опорной зоне: Стефан убрал защитника ложным замахом. Второй гол: Шик продавил защитника и выиграл верховое единоборство после нацеленной подачи Флоренци. Типичный Раньери.

«Рома» точно не будет атаковать лучше, чем при Ди Франческо, но сможет лучше обороняться. Пара оборонительных игроков в центре полузащиты помогут избегать быстрых атак, которые при позднем Ди Франческо стали катастрофой. Деление крайних защитников на более и менее оборонительного – тоже обычный приём Раньери. В атаке он попробует играть с Шиком и Джеко в связке. Раньери не делает из этого секрета – надо только дождаться, когда оба форварда будут одновременно в его распоряжении. Ещё одно предсказуемое решение – место в старте для Перотти, который обеспечивает столь необходимую Раньери ширину атаки.

Поклонник «Ромы» и Раньери Фото: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images

Всё это не гарантирует места в четвёрке. Но точно снимет ужасную разбалансированность, из-за которой в последних 10 матчах «Рома» пропустила 23 гола.

И главное: оценивать работу Раньери в «Роме» исключительно рационально и измерять исключительно результатом – неправильно. Его отношения с клубом и сам факт неожиданного выбора именно его кандидатуры в критической ситуации – это история не про здравый смысл и рациональность, а про эмоции.

В статье использованы данные Wyscout.

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