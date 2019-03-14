«Локо» хочет перевернуть ситуацию в таблице РПЛ. Репортаж из Баковки

«Добрый день. Давно что-то не было вас. Чего делать будем? Общаться?» – Юрий Сёмин перед тренировкой «Локомотива» в Баковке был в отличном настроении. В воскресенье у его команды начинается ключевой месяц сезона: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, плюс полуфиналы Кубка России с «Ростовом». Видимо, в том числе поэтому коуч «Локо» на первый вопрос о серьёзности ближайшего матча с «быками» сказал, что простых соперников у команды не бывает.

«Готовимся к матчу в обычном режиме. Хорошо, что на нашей базе поле в отличном состоянии. Сегодня «Краснодар» играет в Лиге Европы, получим дополнительную информацию по ним. Они играют в интересный футбол, находятся в отличных физических кондициях. Мы знаем «Краснодар» так же хорошо, как и они нас, никаких неожиданностей быть не может, только если травмы. В эти выходные будут два матча, которые определяют турнирную таблицу, они будут полностью соответствовать своему уровню.



Я, конечно, в большей степени болею за «Локомотив», но также и за российский футбол. Нашему футболу нужны очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы должны учитывать в календаре участие команд в международных матчах, потому что календарь складывается тяжело, игры через два дня на третий. Когда мы играли в Лиге чемпионов, у нас был ещё более тяжёлый календарь.

Каждый раз у нас есть проблема с переносом матчей перед сбором национальной команды. Когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, у них было много хороших переносов в интересах русского футбола. Поможет ли нам то, что «Краснодару» не перенесли матч? Нам поможет только своя игра и настрой. На чужую помощь мы не рассчитываем», – не смог не уколоть РПЛ Сёмин.

Отдельно тренера «Локомотива» спросили о том, насколько гарантировано место в основе в воскресенье Фёдору Смолову. «Он отлично тренируется, хорошо провёл матч с «Анжи» и был результативен, что и требуется от нападающего. После этого матча у него много шансов выйти в основе», – не стал ничего обещать Семин. Но открытые 20 минут тренировки «Локо» дали понять, что в основной состав Смолов всё-таки планируется. Команда поделилась на два состава, и в синих манишках по всем прикидкам играла основа. Тот же состав, что выходил против «Анжи» с одной поправкой: вместо Баринова играл Денисов. Дмитрий вместе с тёзкой Тарасовым в четверг занимался отдельно. По словам пресс-службы «Локомотива», это связано с результатами регулярных обследований футболистов: Баринова просто решили немного поберечь. В короткой двусторонке Смолов был в полном порядке. Регулярно отваливался от защитников и оставался один перед воротами.

Последний вопрос Сёмину перед началом занятия был о ситуации в «Краснодаре» вокруг нападающего Игнатьева, который отказался от продления контракта с клубом. «Были ли у меня когда-нибудь проблемы с молодыми, как в «Краснодаре» с Игнатьевым? Проблемы бывают каждый день», – улыбнулся коуч. В принципе, прямо сейчас «Локомотив» переживает схожую ситуацию с полузащитником Ману Фернандешем. Официально игрок травмирован и занимается в тренажёрном зале. Сегодня он был на базе, но не появился на поле, хотя в какой-то момент проскользнул мимо журналистов. Что-то подобное пытался провернуть Антон Миранчук, но ему всё-таки пришлось остановиться для интервью. Полузащитника много спрашивали о ближайшем сопернике, и он в какой-то момент не выдержал: «Мы с вами здесь собрались о «Локомотиве» говорить, давайте вопросы о «Краснодаре» вы лучше им зададите». Но главное, что сказал Антон: «Локомотиву» в воскресенье «позарез нужны три очка»



«Будет интересно посмотреть сегодня матч «Краснодара» в Лиге Европы. Всегда приятно смотреть матч, когда играет российская команда в еврокубках, где-то в глубине души буду переживать за них. Персонально ни за кого не буду болеть из «Краснодара», из «Валенсии» тоже.



Мы отталкиваемся от себя, будет интересный матч, нам позарез нужны эти три очка. Было бы актуально продлить серию «Краснодара» без побед до 10 матчей.



Не могу для себя выделить какую-то одну нашу игру, все были примерно равны. У нас благоприятная картина игры, все отлично готовы в физическом плане, но есть над чем работать.

Как взаимодействует наша четвёрка в атаке? Там не четвёрка, а вся команда: Бене даже атакует. Мы с братом, Фарфан и кто-то впереди? Весёлая атака, а чего нет. Но нельзя всегда атаковать, нужно помнить об обороне. На сборах очень много работали над прессингом и оборонительными действиями», – добил Антон.

Между 2-м и 5-м местами в таблице чемпионата России три очка разрыва. Именно эти строчки занимают «Краснодар» и «Локомотив». На паузу сборных РПЛ может уйти с принципиально другой расстановкой сил.