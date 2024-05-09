Энрике ответил на вопрос о неудачной игре Мбаппе в матчах с ЛЧ с «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре французского форварда своей команды Килиана Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов.

«Было бы жалко и неправильно выделять одного игрока после этого провала. Я – единственный ответственный за этот вылет. Беру ответственность за эти два матча на себя», – приводит слова Энрике L'Équipe.

Напомним, «ПСЖ» уступил дортмундской «Боруссии» в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с одинаковым счётом 1:0 и покинул турнир. Мбаппе в обоих матчах не отметился результативными действиями и получил низкие оценки от французских СМИ.

Отметим, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом», которая в ответном матче полуфинала турнира обыграла «Баварию» (2:1). Решающий матч ЛЧ пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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