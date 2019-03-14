Жиру – герой Лиги Европы. Хет-трик с «Динамо» и 9 голов в 8 матчах

Этот сезон трудно назвать удачным для Оливье Жиру. Медленный форвард, который проводит всю игру в штрафной, не подходит Маурицио Сарри по тактическим соображениям. В 30 турах чемпионата Англии он вышел с первых минут всего шесть раз.

Зато в Лиге Европы Сарри часто использует игроков, которые не могут пробиться в основу. Получается у них по-разному, у большинства (у того же Хадсона-Одои) – неплохо. Но вне конкуренции именно Жиру. В первых двух турах группового этапа турнира он провёл только 10 минут и не отличился. Зато с тех пор постоянно в старте и постоянно забивает.

Ритуал, который на самом деле принёс Франции победу на ЧМ Всё дело в Оливье Жиру.

Победный гол БАТЭ, дубль в ворота ПАОКа, гол «Види», по голу в каждом матче с «Мальмё» — к противостоянию с «Динамо» Оливье подошёл с отличной статистикой. В Лондоне он не забил киевлянам, хотя сделал голевой пас. Зато в Киеве всё исправил: сделал дубль уже в первом тайме.

Первый гол – классический Жиру. Гол в касание с линии вратарской после стандарта. Нужно было только подставить ногу после попытки скидки.

Второй гол заставляет задуматься: почему Сарри отходит от своей привычной тактики только в Лиге Европы? Команда очень хороша в быстрых атаках. И 32-летний медленный Жиру тоже хорош: умением выбрать позицию он компенсирует нехватку скорости. «Челси» поймал соперника на контратаке, Маркос Алонсо убежал по флангу, а Жиру показал ему, куда отдать пас. Алонсо вырезал классную диагональ на ход, Жиру опередил Кадара и неотразимо пробил. Да, опять в касание.

У него уже восемь голов в турнире в 623 сыгранных минутах. Девять появлений в турнире, включая матч, в котором он вышел на последних минутах на замену. И восемь матчей в старте. Гол каждые 78 минут – топовый показатель для любого нападающего. Да, он не может так здорово перемещаться по фронту атак, как Игуаин, и так участвовать в контроле мяча. Но это не значит, что француз растерял свои лучшие качества. Как форвард касания он по-прежнему в полном порядке.

Обновлено.

Во втором тайме Жиру забил свой третий гол в матче. В касание: головой после стандарта. Кажется, в гонке бомбардиров Лиги Европы появился фаворит.