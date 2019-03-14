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«Динамо» К — «Челси», Жиру забил, у него 8 голов в Лиге Европы

Оливье Жиру
«Чемпионат»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Жиру – герой Лиги Европы. Хет-трик с «Динамо» и 9 голов в 8 матчах
Машина.
Футбол / Лига Европы

Этот сезон трудно назвать удачным для Оливье Жиру. Медленный форвард, который проводит всю игру в штрафной, не подходит Маурицио Сарри по тактическим соображениям. В 30 турах чемпионата Англии он вышел с первых минут всего шесть раз.

Зато в Лиге Европы Сарри часто использует игроков, которые не могут пробиться в основу. Получается у них по-разному, у большинства (у того же Хадсона-Одои) – неплохо. Но вне конкуренции именно Жиру. В первых двух турах группового этапа турнира он провёл только 10 минут и не отличился. Зато с тех пор постоянно в старте и постоянно забивает.

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Всё дело в Оливье Жиру.

Победный гол БАТЭ, дубль в ворота ПАОКа, гол «Види», по голу в каждом матче с «Мальмё» — к противостоянию с «Динамо» Оливье подошёл с отличной статистикой. В Лондоне он не забил киевлянам, хотя сделал голевой пас. Зато в Киеве всё исправил: сделал дубль уже в первом тайме.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
0 : 5
Челси
Лондон, Англия
0:1 – Жиру – 5, 0:2 – Жиру – 33, 0:3 – Алонсо – 45+1, 0:4 – Жиру – 59, 0:5 – Хадсон-Одои – 78

Первый гол – классический Жиру. Гол в касание с линии вратарской после стандарта. Нужно было только подставить ногу после попытки скидки.

Второй гол заставляет задуматься: почему Сарри отходит от своей привычной тактики только в Лиге Европы? Команда очень хороша в быстрых атаках. И 32-летний медленный Жиру тоже хорош: умением выбрать позицию он компенсирует нехватку скорости. «Челси» поймал соперника на контратаке, Маркос Алонсо убежал по флангу, а Жиру показал ему, куда отдать пас. Алонсо вырезал классную диагональ на ход, Жиру опередил Кадара и неотразимо пробил. Да, опять в касание.

У него уже восемь голов в турнире в 623 сыгранных минутах. Девять появлений в турнире, включая матч, в котором он вышел на последних минутах на замену. И восемь матчей в старте. Гол каждые 78 минут – топовый показатель для любого нападающего. Да, он не может так здорово перемещаться по фронту атак, как Игуаин, и так участвовать в контроле мяча. Но это не значит, что француз растерял свои лучшие качества. Как форвард касания он по-прежнему в полном порядке.

Обновлено.

Во втором тайме Жиру забил свой третий гол в матче. В касание: головой после стандарта. Кажется, в гонке бомбардиров Лиги Европы появился фаворит.

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