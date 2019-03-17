Ван Дейк и Алисон привезли нелепый гол. И чуть не лишили «Ливерпуль» победы

Для «Ливерпуля», ведущего борьбу за титул в АПЛ, сейчас нет проходных матчей: выигрывать нужно в каждом. И выезд в «Фулхэм» долгое время складывался комфортно. Гости уверенно вели игру, забили в первом тайме и контролировали происходящее на поле. До 74 минуты. А потом ван Дейк и Алисон придумали гол в собственные ворота.

Вратарь «Фулхэма» выполнил удар от ворот. Мяч бесцельно пролетел через всё поле и приземлился перед ван Дейком. Тот оказался не готов к отскоку, но всё равно был ближе к мячу, чем форвард «Фулхэма» Бабел. И, показывая руками, что контролирует ситуацию, головой скинул мяч вратарю. Алисон решил не брать мяч в руки, а выбить ногами. Выбил – прямо в Бабела. Тот спокойно обошёл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Алисон и ван Дейк в сумме обошлись «Ливерпулю» в 140 мн евро. И здорово усилили команду, выведя оборону и организацию атаки на новый уровень. Этот эпизод показывает лишь, что даже игроки топ-уровня не застрахованы от редких случайных ошибок.

К счастью для «Ливерпуля», всё кончилось хорошо. Мане заработал пенальти, который на 81 минуте уверенно реализовал Милнер. «Ливерпуль» снова первый в АПЛ – по крайней мере, пока «Манчестер Сити» не сыграет свой мяч. Но болельщикам пришлось понервничать.