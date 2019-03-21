Безногий мальчик играл с Неймаром и Зинченко. Теперь мечтает сыграть с Месси

Али Турганбеков играл в футбол с Диего Марадоной, тренировался с «ПСЖ» и сборной Украины, в родном Казахстане ездил в гости к «Астане», а в апреле отправится на «Камп Ноу» на встречу с Лео Месси.

11-летний мальчишка любит футбол и часто гоняет мяч с одноклассниками. Только, в отличие от сверстников, пасы он отдаёт головой или руками: у Али с рождения нет ног.

— Для многих удивительно, что безногий мальчик играет в футбол — всё-таки это вид спорта, где даже в названии есть про связь мяча с ногой, — рассказывает папа мальчика Азамат. — Но он так сильно это любит, что ему всё легко даётся. Параллельно Али профессионально занимается плаванием: он член параолимпийской сборной Казахстана, у него первый юношеский разряд. Когда привожу его в бассейн, он говорит: «Это мой «Камп Ноу». У него даже там один футбол в голове!

Плавание возникло не просто так: ни в одну футбольную секцию Али брать не хотели. То ли боялись ответственности, то ли не понимали, как проводить тренировки с ребёнком-инвалидом. Азамат пытался объяснить, что Али не нужны двусторонки и чемпионаты, ему важно просто тренироваться, но в секциях только разводили руками и виновато извинялись.



— Али очень болезненно реагировал на отказы, меня это тоже задевало, — говорит Турганбеков-старший. – Но каждый такой отказ меня только мотивировал что-то делать для сына, поэтому я начал писать футбольным клубам, знаменитым игрокам с просьбой позволить Али поиграть с ними. Один раз сын увидел по телевизору, как мальчик выбежал на поле, подбежал к Неймару и обнял его. Он тут же мне сказал: «Давай поедем, я тоже так хочу». Попутно я ещё написал Диего Марадоне, и он откликнулся раньше, чем «ПСЖ» — пригласил нас в ОАЭ, где на тот момент работал. Али провёл там два дня: в первый погонял с Диего в футбол, во второй – сидел рядом с ним на скамейке запасных во время матча.

От «ПСЖ» тоже пришёл ответ: клуб пригласил Али на открытую тренировку на «Парк де Пренс». Там он исполнил свою мечту и обнял Неймара, поиграл в футбол с Кавани и Силвой, а ещё получил в подарок от Буффона мяч и футболку с автографами от Эдисона.

Теперь семью Турганбековых ждёт визит к «Баварии» и «Барселоне», которые тоже откликнулись на письмо Азамата. Но перед этим Али собирается посетить матч сборной России с Казахстаном в Астане и надеется встретиться с Фёдором Смоловым и Денисом Черышевым.

А совсем недавно Али побывал на тренировке сборной Украины – он давно мечтал встретиться с Андреем Шевченко и Александром Зинченко.

— Осуществить мечту помог Владислав Ващук, — говорит Азамат. — Он дал контакты помощника Шевченко, я написал и сразу же получил ответ – нас пригласили на тренировку 18 марта. Мы не ожидали такого хорошего приёма! Шевченко пообещал ещё договориться о встрече с «Челси», а то они сотрудничают только с фондами. Андрей сказал: «Доберитесь до Лондона, а там я всё решу».

Ещё одна памятная встреча для Али – общение с Нико Вуйчичем. По словам отца, после этого родители решили, что хотят изменить отношение к людям с ограниченными возможностями и своим примером показать, что не надо прятать детей, какими бы они ни были.

— У нас четверо детей: старшей дочери 15 лет, Али 11 лет, братишке его 10 лет и сестре 2 годика. Нам часто говорят: «Зачем вы рожаете ещё, у вас же такой сын…». Одному Богу известно, сколько мы проживём с его мамой, а так у него останется поддержка. Врачи в роддоме вообще предлагали от Али отказаться. Но как? Он нам такую радость сейчас дарит! – говорит Азамат. — В Советском Союзе таких детей, как Али, не должно было быть. Их прятали, они не учились в обычных школах, а для зарубежных гостей такие детишки не рождались вовсе. Такое отношение складывалось годами, поэтому на всём постсоветском пространстве детям с ограниченными возможностями очень тяжело. Для таких, как Али, нет особых условий жизни – даже элементарных пандусов в подъездах.



Но мы не хотели, чтобы от него шарахались, – хотели, чтобы нашим сыном восхищались, — говорит Азамат. — Сейчас с ним хорошо общаются ребята в классе, кто-то даже узнаёт на улицах.