«Опустошение». Кейн — о проигрыше «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).

«Опустошение. Вчерашний вечер дался нелегко. Горжусь тем, как мы боролись на протяжении двух матчей. Это в полной мере говорит о том, что нужно знать о духе нашей команды и о том, как далеко мы можем зайти», — написал Кейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

В нынешнем сезоне «Баварии» не удалось выиграть ни одного трофея.

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