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«Опустошение». Кейн — о проигрыше «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов

«Опустошение». Кейн — о проигрыше «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Опустошение. Вчерашний вечер дался нелегко. Горжусь тем, как мы боролись на протяжении двух матчей. Это в полной мере говорит о том, что нужно знать о духе нашей команды и о том, как далеко мы можем зайти», — написал Кейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

В нынешнем сезоне «Баварии» не удалось выиграть ни одного трофея.

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