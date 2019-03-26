Фанаты сорвали матч Кубка Аргентины. Пожарному разбили лицо сливным бачком

В России за такое уже посадили бы.

Аргентинский футбол периодически поставляет истории про трэш от болельщиков. Недавно внимание было приковано к атаке фанатов «Ривер Плейт» на автобус «Бока Хуниорс» перед финальной игрой Кубка Либертадорес.

Ад в Буэнос-Айресе, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» отменён. Как это было Игроки «Боки Хуниорс» пострадали от газа и разбитого стекла. Матч перенесён на 25 ноября.

Новый инцидент случился на матче Кубка Аргентины, когда «Ньюэллс Олд Бойз» встречался с «Вилья Митре» из третьей лиги. Игра проходила на нейтральном поле (в Кубке Аргентины стадия состоит из одного матча), но в той же провинции Санта-Фе, где базируется «Ньюэллс Олд Бойз». За эту команду болело большинство зрителей, и они оказались разочарованы происходящим на поле. Их команда, будучи явным фаворитом, уступала – 1:2. Как сообщает аргентинское издание Ole, судья допустил несколько ошибок в пользу «Вилья Митре». Это привело к агрессии на трибунах.

В конце матча судья добавил 5 минут, но был вынужден прервать встречу. На поле полетели предметы – бутылки, зажигалки и монеты. Кроме того, фанаты порывались выбежать на газон, порвав железную решетку у поля. К сектору с активными фанатами «Ньюэллс Олд Бойз» отправилась полиция и пожарные. Последние попробовали охладить их при помощи брандспойтов. Не помогло.

Фанаты начали забрасывать пожарных и полицейских. Одному из них разбили лицо сливным бачком. На трансляции видно: сотрудник покидал поле, истекая кровью, в сопровождении двух коллег.

Судья решил не возобновлять матч, что подразумевало техническое поражение для «Ньюэллс Олд Бойз». Игроки «Вилья Митре» начали на поле праздновать выход в следующую стадию, пока на одной из трибун продолжались беспорядки. После матча аргентинский журналист Хуан Руис зашел на трибуну фанатов «Ньюэллс Олд Бойз» и сфотографировал то, что осталось от туалетов.

На первых полосах аргентинских изданий вышли материалы о беспорядках в Санта-Фе. Газета El Hincha опубликовала крупными буквами заголовок «Es un caos» («Это хаос»).

Также стало известно, что тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Эктор Бидольо попросил отправить его в отставку. Сегодня в Санта-Фе пройдёт пресс-конференция, на которой глава службы безопасности города расскажет о беспорядках. Пока сообщалось лишь о пяти пострадавших полицейских и отсутствии задержанных. «Ньюэллс Олд Бойз» должен будет компенсировать ущерб, нанесённый стадиону, плюс команде грозит штраф, а фанатам – запрет на посещение гостевых матчей.