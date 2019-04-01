Папа римский сказал, что Месси – не Бог. В ответ его назвали атеистом

Папа римский редко становится героем футбольных новостей, но сегодняшний день – исключение. В большом интервью для программы Salvados, которая выходит на телеканале laSexta, Папа Франциск уделил несколько минут футболу. Точнее, Лео Месси.
Между ним и ведущим Жорди Эволе состоялся интересный диалог.
— Вы знакомы с Богом. Говорить, что Месси – Бог, это кощунство?
— В теории да. Так говорить нельзя. Разве он Бог? Я в это не верю.
— А я верю.
— Ну, я нет. Люди говорят, что он Бог, чтобы выразить преклонение перед ним. Но преклоняться можно только перед Богом. Это такое выражение, говорят: «Играет как Бог». Это такой способ выразить мысль. Смотреть, как он играет, – радость. Но он не Бог.
Вот фрагмент видео, где журналист признаётся Папе, что считает Месси Богом.
Слова папы Франциска разлетелись по сети, и оказалось, что с многие с ним не согласны.
Комментарий в «твиттере» портала AS: «Он просто не видел, как Месси играет».
Комментарии в «твиттере» портала Bleacher report.
«Да папа шутит, 1 апреля же».
«То есть папа теперь атеист?»
«Просто папа в фан-клубе Криштиану».
«Разве Иисус может забить 91 гол за год? Я так не думаю».
«Месси хотя бы существует».
«То, что папе римскому приходится официально заявлять, что Месси не Бог, – это уже невероятно».
«Я всегда подозревал, что Франциск за Роналду».
«Хаха, он не Бог, но бог».
«Представьте, каково это: быть таким крутым, что сам папа римский вынужден объяснять, что ты не Бог».
Некоторые читатели «Чемпионата» тоже не согласны с папой.
Несмотря эти слова, папа Франциск – поклонник соотечественника. В 2016 году, когда его спросили, кто лучше, Марадона или Пеле, он ответил, что, по его мнению, Месси уже превзошёл этих футболистов.