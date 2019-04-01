Не все согласны с тем, что Месси – один из нас.

Папа римский сказал, что Месси – не Бог. В ответ его назвали атеистом

Папа римский редко становится героем футбольных новостей, но сегодняшний день – исключение. В большом интервью для программы Salvados, которая выходит на телеканале laSexta, Папа Франциск уделил несколько минут футболу. Точнее, Лео Месси.

Между ним и ведущим Жорди Эволе состоялся интересный диалог.

— Вы знакомы с Богом. Говорить, что Месси – Бог, это кощунство?

— В теории да. Так говорить нельзя. Разве он Бог? Я в это не верю.

— А я верю.

— Ну, я нет. Люди говорят, что он Бог, чтобы выразить преклонение перед ним. Но преклоняться можно только перед Богом. Это такое выражение, говорят: «Играет как Бог». Это такой способ выразить мысль. Смотреть, как он играет, – радость. Но он не Бог.

Вот фрагмент видео, где журналист признаётся Папе, что считает Месси Богом.

Слова папы Франциска разлетелись по сети, и оказалось, что с многие с ним не согласны.

Комментарий в «твиттере» портала AS: «Он просто не видел, как Месси играет».

Комментарии в «твиттере» портала Bleacher report.

«Да папа шутит, 1 апреля же».

«То есть папа теперь атеист?»

«Просто папа в фан-клубе Криштиану».

«Разве Иисус может забить 91 гол за год? Я так не думаю».

«Месси хотя бы существует».

«То, что папе римскому приходится официально заявлять, что Месси не Бог, – это уже невероятно».

«Я всегда подозревал, что Франциск за Роналду».

«Хаха, он не Бог, но бог».

«Представьте, каково это: быть таким крутым, что сам папа римский вынужден объяснять, что ты не Бог».

Некоторые читатели «Чемпионата» тоже не согласны с папой.

Несмотря эти слова, папа Франциск – поклонник соотечественника. В 2016 году, когда его спросили, кто лучше, Марадона или Пеле, он ответил, что, по его мнению, Месси уже превзошёл этих футболистов.