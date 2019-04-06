Кто победит в дерби?

Сегодняшнее дерби имеет очень большое значение для турнирной таблицы чемпионата. Кто одержит верх? Отвечают эксперты и читатели.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— Победит тот, кто выйдет на игру более подготовленным и лучше использует моменты. По мне «Спартак» смотрится предпочтительнее и острее играет впереди.

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Андрей Афанасьев, бывший защитник «Спартака» и ЦСКА:

— Будет боевая ничья: либо 2:2, либо 3:3. В дерби редко бывает такой счёт, но нас ждёт захватывающая игра. Уважаю обе команды, они сейчас находятся в неплохом состоянии.



Виктор Папаев, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

— Мой фаворит в дерби – «Спартак». У него небольшое преимущество в классе. У ЦСКА была неприятная концовка с «Уфой», но молодёжь сейчас быстро отходит от негативных вещей. Лучшее лекарство от поражения – победа, а мотивация будет запредельной.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Небольшое преимущество у «Спартака», конечно, есть. Оно заключается в своём стадионе и болельщиках. Центр защиты «Спартака» всегда был проблемной зоной, но ведь и ЦСКА в последнем матче вёл 2:0, а умудрился за пять минут пропустить два мяча.



Иржи Ярошик, бывший полузащитник ЦСКА:

— В дерби нет фаворита. Неважно, в каком положении команды находятся, хорошо или плохо играют, в данном противостоянии они выйдут с серьёзным настроем.

Кононова воспитал белорусский Магат. Гончаренко шёл от него пешком 60 км У тренеров московского дерби есть одна давняя связь.

Андрей Гашкин, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

— Думаю, что результатом матча будет ничья. Ни там, ни там, нет поставленной игры.



Сергей Белоголовцев, известный болельщик «Спартака»:

— Я уверен, что «Спартак» одержит победу. На это есть определённые причины: во-первых, игра будет проходить на домашней арене, во-вторых, весь стадион заполнится болельщиками, оказывающими огромную поддержку клубу. Также красно-белые сейчас на ходу, они имеют очень стабильную оборону с лучшим защитником страны – Георгием Джикией. Замечательно играют и нападающие, снова в форме Денис Глушаков, а это очень важно для команды. Этого достаточно для победы.



Михаил Грушевский, юморист, болельщик ЦСКА:

— Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера победили хоккеисты. От этого «Спартаку» должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0.



Владислав Тернавский, бывший защитник «Спартака»:

— Будет ничья. То, что у ЦСКА было в матче с «Уфой», — просто несчастный случай. У «Спартака» же новый тренер, который хочет привить «спартаковскую» игру. Ребята должны играть с двойной энергией, для чего должен быть хороший психологический настрой.

Мнение читателей

takker1967:

— ЦСКА может проиграть только самому себе. Издержки роста, так бывает. Если Михалыч наведёт порядок в головах, то у «Спартака» нет шансов.



851505:

— 4:1 «Спартак» победит.



river-of-tuoni:

— 3-1 или 3-2, когда соперник знает, чего хочет, у нынешнего ЦСКА возникают трудности.