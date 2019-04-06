«Скандальный клуб победит успешный». Прогнозы на «Спартак» — ЦСКА и 22-й тур РПЛ

В 22-м туре нас ждёт два грандиозных матча. Дерби «Спартак» — ЦСКА и битва «Локомотива» с «Зенитом».

Для начала добьём итоги 16-го тура, который закончился на этой неделе пропущенным матчем «Оренбург» — «Крылья Советов».

Руслан Нигматуллин, Сергей Авдеев и Максим Ерёмин добрали по одному очку и соответственно их суммы стали такими: 14, 11 и 7 баллов.

Теперь о 21-м туре.

В нём победу одержала команда читателей. Ирина Корнеева из Москвы угадала разницу в матчах

«Енисей» – «Рубин», «Ахмат» – «Спартак», «Ростов» – «Урал» и «Зенит» – «Оренбург», а также исход встречи

«Краснодар» – «Анжи». Итог — 13 баллов.

Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Динамо» — «Локомотив», разницу в игре «Зенит» – «Оренбург» и исход встреч «Ахмат» — «Спартак» и «Краснодар» – «Анжи». Это 10 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков угадал разницу в играх «Ахмат» – «Спартак» и «Зенит» — «Оренбург», плюс исходы встреч «Динамо» – «Локомотив» и «Краснодар» – «Анжи». Сумма — 8 баллов.

Таблица после 21-го тура

Специалисты – 226 очков

Журналисты – 201 очко

Читатели – 191 очко

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Прогноз специалистов

Владисла Тернавский, экс-игрок сборной России:

«Анжи» – «Динамо» – 0:2

«Динамо» классом выше, чем «Анжи». Это отразится на результате. У махачкалинцев не первый месяц непростая финансовая ситуация, так что им тяжеловато.



«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1

«Краснодар» выиграет однозначно. Эта команда сейчас показывает атакующий зрелищный футбол, много забивает. Но на один мяч самарцы должны наиграть.



«Спартак» – ЦСКА – 1:1

Будет ничья. То, что у ЦСКА было в матче с «Уфой», — просто несчастный случай. У «Спартака» же новый тренер, который хочет привить спартаковскую игру. Ребята должны играть с двойной энергией, для чего должен быть хороший психологический настрой.



«Уфа» – «Ростов» – 0:1

«Уфа» сейчас находится в подавленном состоянии, а «Ростов» классом гораздо сильнее. В последней игре с «Локомотивом» ростовский клуб хорошо смотрелся, так что не упустит победу в гостях.

«Урал» – «Енисей» – 1:1

И там, и там друзья (смеётся). Обе команды играют на одном уровне, поэтому вряд ли кто-то в этом противостоянии окажется сильнее.



«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

Курбан Бердыев любит играть в футбол от обороны. В матче с «Арсеналом» его команда сыграет на ноль, а в атаке один, но забьёт.



«Локомотив» – «Зенит» – 1:1

Это будет хорошая игра между чемпионами и вице-чемпионами. Если бы играли в Питере, поставил бы на «Зенит». Но в Черкизово «Локомотиву» родные стены победить всё же не помогут.

Антон Миранчук – лучший футболист «Локомотива». И он действительно круче брата Внутри — занимательная статистика.

«Оренбург» – «Ахмат» – 1:1

Эти две команды тоже выступают ровно на одном уровне, поэтому думаю, что будет ничья.

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Прогноз читателей

Антон Лопухин (Пермь):

«Анжи» – «Динамо» – 1:1

«Анжи» бьётся, а «Динамо» — пытается играть. В российском футболе первое вполне может быть равно второму, особенно если разница в классе не так велика.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

«Краснодар» прервал неудачную серию и разорвёт «Крылья» без вопросов. Самарцы сейчас не слишком сильны.

«Спартак» – ЦСКА – 1:3

Ни за кого в этой паре не болею, но беспроигрышная серия Кононова при не самой качественной игре, мне кажется, прервётся в этом матче. ЦСКА — команда играющая, Гончаренко отлично знает наставника «Спартака».

Гинер пообещал вернуть в ЦСКА Хонду. И дал прогноз на дерби А «армейский» клуб вернул прежнего спонсора.

«Уфа» – «Ростов» – 1:1

«Ростов» сейчас хорош по игре и результатам, но «Уфа» с приходом нового главного тренера показала, что списывать её ещё рано. Ничья с ЦСКА — хороший такой сигнал всем, что просто так у команда очки не возьмёшь. Тем более на её поле.

«Урал» – «Енисей» – 2:0

«Енисей» обречён, а «Урал» ещё может избежать стыковых матчей.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:2

Равные по классу команды, которые в таблице разделяет одно очко и два места. Но «Рубин» весной падает, а «Арсенал» поднимается. Тула победит.

«Локомотив» – «Зенит» – 1:2

Опять же никому не симпатизирую в этом случае, но, думаю, «Зенит» поймал чемпионский ритм и своего уже не упустит. «Локомотив» же в кубковом матче показал, что проблемы с игрой в обороне у команды есть.

«Оренбург» – «Ахмат» – 2:1

«Оренбург» в этом сезоне производит впечатление команды играющей. Плюс статистика говорит, что команда хорошо играет на своём поле.

VAR сработал хорошо. Но его использование в РПЛ под вопросом Хотя все остались довольны тем, как система работала в матчах Кубка России.

Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

«Анжи» – «Динамо» – 0:2

У «Динамо» три поражения подряд с минимальным счётом. Всё больше говорят об увольнении Хохлова. Последний раз такое было в конце 2018 года. Тогда «Динамо» было обязано побеждать «Урал», чтобы сохранить тренера. В результате москвичи выиграли – 4:0. И вот снова ситуация, когда поражение подведёт к отставке Хохлова. Есть ощущение, что именно в такой ситуации «Динамо» вытаскивает себя из болота, как барон Мюнхгаузен.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1

…а в конце матча забьёт Шапи. Приятного просмотра.



«Спартак» – ЦСКА – 2:1

У ЦСКА аура успешного клуба, а у «Спартака» – скандального. Однако в таблице разница всего в одно очко. А ещё по игре «армейцы» выглядят плохо после зимы. В матчах с «Арсеналом» и «Уфой» команда Гончаренко провалилась, да и с «Уралом» могло по-всякому сложиться. Полагаю, «Спартак» дома выиграет, обе забьют.



«Уфа» – «Ростов» – 0:3

«Ростов» несётся к званию «первый после топ-клубов». Сейчас у команды есть для этого всё. И мощный состав с приходом Поповым и Ерёменко, и за мотивацию отвечает Карпин. Что ещё нужно для счастья?



«Урал» – «Енисей» – 2:0

Мои мысли по поводу Дмитрия Аленичева исчерпывающе изложил коллега Миша Гончаров. Всё идёт к тому, что тренер снова займёт 16-е место в РПЛ, как уже сделал это с «Арсеналом» в 2015 году.

Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев Равнодушие присутствует не у команды, а у вас.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:1

В другой ситуации я бы всегда ставил на команду Бердыева, а не на «Арсенал». Но всё изменилось. За зиму состав «Рубина» стал ещё более скромным, а «Арсенал» теперь показывает такой футбол, будто это и не «Арсенал». Уж точно не тульский. По игре реально в полном порядке.



«Локомотив» – «Зенит» – 0:0

Один Миранчук – хорошо, а два – лучше. Вы заметили, в каком порядке теперь оба брата? Есть ощущение, что у лидера возникнут проблемы. С другой стороны, очень нравится Барриос. Человек успевает накрыть везде – монстр. Вообще, «Зенит» с трансферами попал в точку. Кстати, вот вам свежее интервью с Азмуном.

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«Оренбург» – «Ахмат» – 1:0

Если изобразить результаты «Оренбурга» на графике, то получится что-то вроде буквы U. Хороший старт, затем спад, а в последних четырёх матчах: ничья в Краснодаре, победа над «Динамо», почти отобрали очки в Питере, победа над «Крыльями». Когда всерьёз говорят об увольнении Федотова, то я не понимаю, смеяться или плакать.