«Скандальный клуб победит успешный». Прогнозы на «Спартак» — ЦСКА и 22-й тур РПЛ

Для начала добьём итоги 16-го тура, который закончился на этой неделе пропущенным матчем «Оренбург» — «Крылья Советов».
Руслан Нигматуллин, Сергей Авдеев и Максим Ерёмин добрали по одному очку и соответственно их суммы стали такими: 14, 11 и 7 баллов.
Теперь о 21-м туре.
В нём победу одержала команда читателей. Ирина Корнеева из Москвы угадала разницу в матчах
«Енисей» – «Рубин», «Ахмат» – «Спартак», «Ростов» – «Урал» и «Зенит» – «Оренбург», а также исход встречи
«Краснодар» – «Анжи». Итог — 13 баллов.
Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Динамо» — «Локомотив», разницу в игре «Зенит» – «Оренбург» и исход встреч «Ахмат» — «Спартак» и «Краснодар» – «Анжи». Это 10 очков.
Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков угадал разницу в играх «Ахмат» – «Спартак» и «Зенит» — «Оренбург», плюс исходы встреч «Динамо» – «Локомотив» и «Краснодар» – «Анжи». Сумма — 8 баллов.
Таблица после 21-го тура
Специалисты – 226 очков
Журналисты – 201 очко
Читатели – 191 очко
Прогноз специалистов
Владисла Тернавский, экс-игрок сборной России:
«Анжи» – «Динамо» – 0:2
«Динамо» классом выше, чем «Анжи». Это отразится на результате. У махачкалинцев не первый месяц непростая финансовая ситуация, так что им тяжеловато.
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1
«Краснодар» выиграет однозначно. Эта команда сейчас показывает атакующий зрелищный футбол, много забивает. Но на один мяч самарцы должны наиграть.
«Спартак» – ЦСКА – 1:1
Будет ничья. То, что у ЦСКА было в матче с «Уфой», — просто несчастный случай. У «Спартака» же новый тренер, который хочет привить спартаковскую игру. Ребята должны играть с двойной энергией, для чего должен быть хороший психологический настрой.
«Уфа» – «Ростов» – 0:1
«Уфа» сейчас находится в подавленном состоянии, а «Ростов» классом гораздо сильнее. В последней игре с «Локомотивом» ростовский клуб хорошо смотрелся, так что не упустит победу в гостях.
«Урал» – «Енисей» – 1:1
И там, и там друзья (смеётся). Обе команды играют на одном уровне, поэтому вряд ли кто-то в этом противостоянии окажется сильнее.
«Рубин» – «Арсенал» – 1:0
Курбан Бердыев любит играть в футбол от обороны. В матче с «Арсеналом» его команда сыграет на ноль, а в атаке один, но забьёт.
«Локомотив» – «Зенит» – 1:1
Это будет хорошая игра между чемпионами и вице-чемпионами. Если бы играли в Питере, поставил бы на «Зенит». Но в Черкизово «Локомотиву» родные стены победить всё же не помогут.
«Оренбург» – «Ахмат» – 1:1
Эти две команды тоже выступают ровно на одном уровне, поэтому думаю, что будет ничья.
Прогноз читателей
Антон Лопухин (Пермь):
«Анжи» – «Динамо» – 1:1
«Анжи» бьётся, а «Динамо» — пытается играть. В российском футболе первое вполне может быть равно второму, особенно если разница в классе не так велика.
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0
«Краснодар» прервал неудачную серию и разорвёт «Крылья» без вопросов. Самарцы сейчас не слишком сильны.
«Спартак» – ЦСКА – 1:3
Ни за кого в этой паре не болею, но беспроигрышная серия Кононова при не самой качественной игре, мне кажется, прервётся в этом матче. ЦСКА — команда играющая, Гончаренко отлично знает наставника «Спартака».
«Уфа» – «Ростов» – 1:1
«Ростов» сейчас хорош по игре и результатам, но «Уфа» с приходом нового главного тренера показала, что списывать её ещё рано. Ничья с ЦСКА — хороший такой сигнал всем, что просто так у команда очки не возьмёшь. Тем более на её поле.
«Урал» – «Енисей» – 2:0
«Енисей» обречён, а «Урал» ещё может избежать стыковых матчей.
«Рубин» – «Арсенал» – 1:2
Равные по классу команды, которые в таблице разделяет одно очко и два места. Но «Рубин» весной падает, а «Арсенал» поднимается. Тула победит.
«Локомотив» – «Зенит» – 1:2
Опять же никому не симпатизирую в этом случае, но, думаю, «Зенит» поймал чемпионский ритм и своего уже не упустит. «Локомотив» же в кубковом матче показал, что проблемы с игрой в обороне у команды есть.
«Оренбург» – «Ахмат» – 2:1
«Оренбург» в этом сезоне производит впечатление команды играющей. Плюс статистика говорит, что команда хорошо играет на своём поле.
Прогноз журналистов
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
«Анжи» – «Динамо» – 0:2
У «Динамо» три поражения подряд с минимальным счётом. Всё больше говорят об увольнении Хохлова. Последний раз такое было в конце 2018 года. Тогда «Динамо» было обязано побеждать «Урал», чтобы сохранить тренера. В результате москвичи выиграли – 4:0. И вот снова ситуация, когда поражение подведёт к отставке Хохлова. Есть ощущение, что именно в такой ситуации «Динамо» вытаскивает себя из болота, как барон Мюнхгаузен.
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1
…а в конце матча забьёт Шапи. Приятного просмотра.
«Спартак» – ЦСКА – 2:1
У ЦСКА аура успешного клуба, а у «Спартака» – скандального. Однако в таблице разница всего в одно очко. А ещё по игре «армейцы» выглядят плохо после зимы. В матчах с «Арсеналом» и «Уфой» команда Гончаренко провалилась, да и с «Уралом» могло по-всякому сложиться. Полагаю, «Спартак» дома выиграет, обе забьют.
«Уфа» – «Ростов» – 0:3
«Ростов» несётся к званию «первый после топ-клубов». Сейчас у команды есть для этого всё. И мощный состав с приходом Поповым и Ерёменко, и за мотивацию отвечает Карпин. Что ещё нужно для счастья?
«Урал» – «Енисей» – 2:0
Мои мысли по поводу Дмитрия Аленичева исчерпывающе изложил коллега Миша Гончаров. Всё идёт к тому, что тренер снова займёт 16-е место в РПЛ, как уже сделал это с «Арсеналом» в 2015 году.
«Рубин» – «Арсенал» – 1:1
В другой ситуации я бы всегда ставил на команду Бердыева, а не на «Арсенал». Но всё изменилось. За зиму состав «Рубина» стал ещё более скромным, а «Арсенал» теперь показывает такой футбол, будто это и не «Арсенал». Уж точно не тульский. По игре реально в полном порядке.
«Локомотив» – «Зенит» – 0:0
Один Миранчук – хорошо, а два – лучше. Вы заметили, в каком порядке теперь оба брата? Есть ощущение, что у лидера возникнут проблемы. С другой стороны, очень нравится Барриос. Человек успевает накрыть везде – монстр. Вообще, «Зенит» с трансферами попал в точку. Кстати, вот вам свежее интервью с Азмуном.
«Оренбург» – «Ахмат» – 1:0
Если изобразить результаты «Оренбурга» на графике, то получится что-то вроде буквы U. Хороший старт, затем спад, а в последних четырёх матчах: ничья в Краснодаре, победа над «Динамо», почти отобрали очки в Питере, победа над «Крыльями». Когда всерьёз говорят об увольнении Федотова, то я не понимаю, смеяться или плакать.