Почему мы не ценим наших легенд? Только болезни, страдания и тюрьмы.

В Амстердаме есть крутейший футбольный магазин. В России таких не хватает

Во вторник утром я приехал в Амстердам на матч «Аякса» с «Ювентусом». Сразу отвечу на шутки из разряда «редакции некуда девать деньги» и замечу, что:

— организовал поездку за свои;

— не увлекаюсь разными товарами потребления, не отражающими реальную культуру Нидерландов и нацеленными лишь на типичного туриста;

— планирую покинуть Амстердам сразу после матча ЛЧ и поеду в небольшую футбольную академию, а затем на игру одного из низших дивизионов Нидерландов. Сегодня мне интереснее, как эта страна растит игроков и чтит традиции, а не то, как на ней чувствует себя вроде бы травмированный Роналду.

Он, кстати, здоров и весел.

Первый же короткий пост (именно пост, поэтому так к нему и относитесь), который я пишу на коленке по пути в музей ван Гога, будет посвящён нашим и их легендам. Дело в том, что неделю назад я был в Абхазии и встретился с опекавшим Пеле защитником сборной СССР Георгием Сичинавой. Он рассказал много историй о Стрельцове, Яшине, Воронине и других больших футболистах, которыми страна бы могла гордиться. Интервью будет опубликовано в ближайшие пару недель, а пока остановимся на некоторых печальных особенностях.

1. Дело против Эдуарда Стрельцова было связано с безответной любовью дочери самой влиятельной женщины СССР Екатерины Фурцевой. Об этом прямо говорили в команде.

2. С помощью Франца Беккенбауэрра в Германии были подготовлены все мероприятия по протезированию Льва Яшина, однако он так и не получил разрешения покинуть родину вместе со своей женой.

3. На протяжении долгого времени ветераны футбола СССР испытывали полное забвение, а их опыт никак не передавался сегодняшней молодёжи. В этом плане проблемы Кокорина и Мамаева не то чтобы удивительны.

Эдуард Стрельцов Фото : РИА Новости

Фамилии великих русских футболистов всплывают в основном в негативном контексте. Один, Стрельцов, сидел за изнасилование. Другой, Воронин, пил. Третий, Черенков, долгие годы страдал от болезни. Четвёртый, например Бышовец, вовсе был превращён в шута только потому, что он неглуп, амбициозен и небанален. Ряд можно продолжать долго, но в сторону уничижения проехали Аршавин, Павлюченко, Черчесов и любая другая хоть как-то выделившаяся личность. При этом с трансляцией стране их успешности возникают проблемы.

Возьмём того же Яшина. Величайший вратарь ХХ века, создатель нового стиля игры, реальная икона футбола. Но что страна знает о нём сегодня? Ну, вот когда-то был какой-то вратарь. И в отсутствие этого светлого ореола однажды был допущен самый ужасный баннер в истории футбола: «Сдох ваш Яшин – сдохнет «Динамо».

Лев Яшин Фото : РИА Новости

Именно на основе размышлений, появившихся после путешествия в Абхазию, меня и поразило, как Амстердам и «Аякс» относятся к памяти одного из лучших игроков и тренеров в истории футбола Йохана Круиффа, умершего в 2016 году.

Супербомбардиры прошлого. Восхититесь тем, как Круифф забивал на ЧМ Игра лучшего игрока ЧМ-1974 Йохана Круиффа была настоящим чудом.

1. Фасад стадиона до сих пор полностью скрыт за полотном с изображением кумира нации.

2. Окружность трибун оформлена графити с 14-м номером.

3. А вот так, например, «Аякс» прощался с легендой, причём плакаты под крышей оставались нетронутыми ещё несколько месяцев.

4. Дальше – город. В трёх минутах от центра, на главной торговой улице, стоит магазин «Круифф». Он был открыт через несколько месяцев после смерти игрока.

5. Семья Круиффа считается совладельцами бизнеса и передаёт менеджерам магазина майки и другие предметы личной жизни футболиста.

6. Круифф сформировал личный бренд, ещё будучи футболистом, но к современному решению по созданию марки и открытию магазина пришли частные бизнесмены, местные власти и руководство «Аякса» с «Барселоной».

7. Товар специально разработан, чтобы удовлетворять интересы разных типов аудитории. Вот, например, самая популярная для местных фанатов майка «Аякса», сделанная из натурального материала.

8. Туристы же предпочитают форму сборной Нидерландов. Продавец объясняет её уникальность тем, что вся сборная играла в майках «адидас», а Круифф, подписавший контракт с «Пумой», потребовал сделать ему комплект с двумя полосками.

Он научил меня любить футбол. На смерть Йохана Круиффа Йохан Круифф играл в футбол задолго до моего рождения, но именно благодаря ему я и моё поколение учимся любить и понимать игру.

9. Помимо ностальгических есть как совсем молодёжные варианты одежды, так и целая серия поло, обуви и верхней одежды для более взрослого населения.

Фото: «Чемпионат»

10. Представлен здесь и якобы любимый парфюм Круиффа.

Фото: «Чемпионат»

11. Причём цены вполне доступны для болельщиков разного достатка. То же поло стоит около 50-60 евро. Майки – дешевле.

Вывод из этого поста прост. Хочется, чтобы и в России было так же. Я не о магазинах, а о том, чтобы выдающихся людей ценили и берегли хотя бы добрую память о них.