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Фото из магазина Йохана Круиффа. Крутой магазин в Амстердаме

Репортаж из магазина Круиффа в Амстердаме
Дмитрий Егоров
Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»
В Амстердаме есть крутейший футбольный магазин. В России таких не хватает
Почему мы не ценим наших легенд? Только болезни, страдания и тюрьмы.
Футбол / Лига чемпионов

Во вторник утром я приехал в Амстердам на матч «Аякса» с «Ювентусом». Сразу отвечу на шутки из разряда «редакции некуда девать деньги» и замечу, что:

— организовал поездку за свои;
— не увлекаюсь разными товарами потребления, не отражающими реальную культуру Нидерландов и нацеленными лишь на типичного туриста;
— планирую покинуть Амстердам сразу после матча ЛЧ и поеду в небольшую футбольную академию, а затем на игру одного из низших дивизионов Нидерландов. Сегодня мне интереснее, как эта страна растит игроков и чтит традиции, а не то, как на ней чувствует себя вроде бы травмированный Роналду.
Он, кстати, здоров и весел.

Первый же короткий пост (именно пост, поэтому так к нему и относитесь), который я пишу на коленке по пути в музей ван Гога, будет посвящён нашим и их легендам. Дело в том, что неделю назад я был в Абхазии и встретился с опекавшим Пеле защитником сборной СССР Георгием Сичинавой. Он рассказал много историй о Стрельцове, Яшине, Воронине и других больших футболистах, которыми страна бы могла гордиться. Интервью будет опубликовано в ближайшие пару недель, а пока остановимся на некоторых печальных особенностях.

1. Дело против Эдуарда Стрельцова было связано с безответной любовью дочери самой влиятельной женщины СССР Екатерины Фурцевой. Об этом прямо говорили в команде.
2. С помощью Франца Беккенбауэрра в Германии были подготовлены все мероприятия по протезированию Льва Яшина, однако он так и не получил разрешения покинуть родину вместе со своей женой.
3. На протяжении долгого времени ветераны футбола СССР испытывали полное забвение, а их опыт никак не передавался сегодняшней молодёжи. В этом плане проблемы Кокорина и Мамаева не то чтобы удивительны.

Эдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов
Фото: РИА Новости

Фамилии великих русских футболистов всплывают в основном в негативном контексте. Один, Стрельцов, сидел за изнасилование. Другой, Воронин, пил. Третий, Черенков, долгие годы страдал от болезни. Четвёртый, например Бышовец, вовсе был превращён в шута только потому, что он неглуп, амбициозен и небанален. Ряд можно продолжать долго, но в сторону уничижения проехали Аршавин, Павлюченко, Черчесов и любая другая хоть как-то выделившаяся личность. При этом с трансляцией стране их успешности возникают проблемы.
Возьмём того же Яшина. Величайший вратарь ХХ века, создатель нового стиля игры, реальная икона футбола. Но что страна знает о нём сегодня? Ну, вот когда-то был какой-то вратарь. И в отсутствие этого светлого ореола однажды был допущен самый ужасный баннер в истории футбола: «Сдох ваш Яшин – сдохнет «Динамо».

Лев Яшин
Лев Яшин
Фото: РИА Новости

Именно на основе размышлений, появившихся после путешествия в Абхазию, меня и поразило, как Амстердам и «Аякс» относятся к памяти одного из лучших игроков и тренеров в истории футбола Йохана Круиффа, умершего в 2016 году.

Супербомбардиры прошлого. Восхититесь тем, как Круифф забивал на ЧМ
Игра лучшего игрока ЧМ-1974 Йохана Круиффа была настоящим чудом.

1. Фасад стадиона до сих пор полностью скрыт за полотном с изображением кумира нации.

Фото: «Чемпионат»

2. Окружность трибун оформлена графити с 14-м номером.

Фото: «Чемпионат»

3. А вот так, например, «Аякс» прощался с легендой, причём плакаты под крышей оставались нетронутыми ещё несколько месяцев.

Фото: «Чемпионат»

4. Дальше – город. В трёх минутах от центра, на главной торговой улице, стоит магазин «Круифф». Он был открыт через несколько месяцев после смерти игрока.

Фото: «Чемпионат»

5. Семья Круиффа считается совладельцами бизнеса и передаёт менеджерам магазина майки и другие предметы личной жизни футболиста.

Фото: «Чемпионат»

6. Круифф сформировал личный бренд, ещё будучи футболистом, но к современному решению по созданию марки и открытию магазина пришли частные бизнесмены, местные власти и руководство «Аякса» с «Барселоной».

Фото: «Чемпионат»

7. Товар специально разработан, чтобы удовлетворять интересы разных типов аудитории. Вот, например, самая популярная для местных фанатов майка «Аякса», сделанная из натурального материала.

Фото: «Чемпионат»

8. Туристы же предпочитают форму сборной Нидерландов. Продавец объясняет её уникальность тем, что вся сборная играла в майках «адидас», а Круифф, подписавший контракт с «Пумой», потребовал сделать ему комплект с двумя полосками.

Фото: «Чемпионат»
Он научил меня любить футбол. На смерть Йохана Круиффа
Йохан Круифф играл в футбол задолго до моего рождения, но именно благодаря ему я и моё поколение учимся любить и понимать игру.

9. Помимо ностальгических есть как совсем молодёжные варианты одежды, так и целая серия поло, обуви и верхней одежды для более взрослого населения.

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

10. Представлен здесь и якобы любимый парфюм Круиффа.

Фото: «Чемпионат»

11. Причём цены вполне доступны для болельщиков разного достатка. То же поло стоит около 50-60 евро. Майки – дешевле.

Вывод из этого поста прост. Хочется, чтобы и в России было так же. Я не о магазинах, а о том, чтобы выдающихся людей ценили и берегли хотя бы добрую память о них.

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