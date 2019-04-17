«Дети из «Аякса» обокрали Роналду»! Реакция соцсетей на вылет «Ювентуса»

«Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов. Это при всей популярности итальянского клуба не вызвало бы столько откликов у болельщиков по всему миру, если бы вместе со «старой синьорой» не вылетел Криштиану Роналду. «Твиттер» передаёт эмоции миллионов любителей футбола.

Вот это сенсация! «Аякс» выбил Роналду из Лиги чемпионов Слёз будет много.

Начнём обзор с простого факта: впервые с 2015 года Криштиану не выиграет Лигу чемпионов.

Да, Криштиану, это было очень больно…

«Дети» из «Аякса» стащили у португальца с полки самый ценный трофей!

Роналду припоминают его обещание сделать невозможное, чтобы выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов. Собственно, ради победы в нём итальянский клуб и заплатил 117 млн евро за 33-летнего футболиста. Впрочем, Криштиану действительно сделал слишком много для одного человека. Впереди ещё есть как минимум одна-две попытки.

«Если «Реал» ничто без Роналду, то и Криштиану – ничто без Мадрида». Вы согласны с этим утверждением? Может, Эмре Джан теперь согласится.

Поклонники Криштиану считают, что «Ювентус» просто не заслуживает такого игрока. И его слёз.

Плохой момент для португальца. Неужели «макаронная» причёска принесла неудачу? Криштиану по вине команды и, возможно, стилиста потерял своё лицо.

Разумеется, пользователи «Твиттера» не могли обойти стороной тот факт, что в день поражения Роналду свой четвертьфинал выиграл Лионель Месси. Кто-то убеждён: теперь португалец сойдёт со сцены. Зато аргентинец выиграет ещё один «Золотой мяч».

Конечно же, сегодня Массимилиано Аллегри не тренер. Говорят, пора гнать его из «Ювентуса». Все забыли, сколько трофеев он завоевал.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери смеётся над словами Аллегри, который жалуется на потери в составе. С учётом трансферных возможностей «Аякса» это действительно звучит странно. Есть мнение, что проблема тренера – недостаток идей, а не людей.

Наставника «Аякса», наоборот, все любят, хвалят и превозносят. Он выбил в плей-офф и бывшую команду Роналду, и нынешнюю. В Турине сейчас любой согласился бы обменять Аллегри на Эрика тен Хага с доплатой, чтобы показывать такой футбол: