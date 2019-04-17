Слёз будет много.

Вот это сенсация! «Аякс» выбил Роналду из Лиги чемпионов

«Аяксу» давали немного шансов перед ответным матчем с «Юве». Но своей игрой голландцы заслужили всеобщую симпатию.

Вот парочка классных текстов про «Аякс».

Главная черта этого «Аякса» — он не поддаётся эмоциям. Но дарит эмоции зрителям Это самая искренняя команда Европы за последние годы.

И его главного тренера.

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Его команда вслед за «Реалом» выбила из Лиги чемпионов «Ювентус».

Уже на 11-й минуте голландцам потребовалась вынужденная замена. Мазрауи неудачно упал на газон. Медики вывели его с поля, а вскоре последовала замена. На поле вышел Дэйли Синкгравен.

«Аякс» атаковал, создавал моменты, но пропустил. Навес с правого угла головой замкнул Роналду. Это было на 28-й минуте.

Спустя 6 минут счёт сравнялся. Не получился удар у одного из нападающих «Аякса», но мяч отскочил на ван де Бека, который выскочил на вратаря и хладнокровно пробил в угол.

Оба гола были забиты после того, как арбитр посмотрел повторы.

Во втором тайме на поле был только «Аякс». На 52-й минуте непостижимым образом спас «Юве» Войцех Щенсны. Пьянич потерял мяч в центре поля, гости в два паса ввошли в штрафную и Зиеш бил в упор — вратарь спас в тяжелейшей ситуации! На 58-й минуте Щенсны спас ещё раз.

А на 67-й оказался бессилен. Великолепно выпрыгнул де Лигт в противоборстве сразу с двумя игроками «Юве» и головой отправил мяч в ворота.

И далее «Аякс» спокойно довёл дело до победы.