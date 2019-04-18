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«Манчестер Сити»- «Тоттенхэм» — 4:3, 17 апреля 2019, трагедия Гвардиолы

Хосеп Гвардиола
«Чемпионат»
Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы
Его команда снова вылетела задолго до финала.
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 – Стерлинг – 4, 1:1 – Мин – 7, 1:2 – Мин – 10, 2:2 – Силва – 11, 3:2 – Стерлинг – 21, 4:2 – Агуэро – 59, 4:3 – Льоренте – 73

В этом великом матче было всё!

Нелепые ошибки крутого защитника.

Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает
Маленькие эпизоды великого матча!

Множество голов.

VAR.

Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ
Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?

И была трагедия Хосепа Гвардиолы. В 2012 году он ушёл из великой «Барселоны», выиграв с ней все титулы. И с тех пор не может выйти в финал Лиги чемпионов. У него были прекрасная «Бавария» и «Манчестер Сити», сокрушающий всех на своём пути. Но только не тогда, когда дело касается Лиги чемпионов.

Смотрим и сопереживаем.

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