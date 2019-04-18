Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы

В этом великом матче было всё!
Нелепые ошибки крутого защитника.
Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает
Маленькие эпизоды великого матча!
Множество голов.
VAR.
Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ
Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?
И была трагедия Хосепа Гвардиолы. В 2012 году он ушёл из великой «Барселоны», выиграв с ней все титулы. И с тех пор не может выйти в финал Лиги чемпионов. У него были прекрасная «Бавария» и «Манчестер Сити», сокрушающий всех на своём пути. Но только не тогда, когда дело касается Лиги чемпионов.
Смотрим и сопереживаем.