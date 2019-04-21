У «МЮ» разгром и антирекорд. Так плохо команда не играла даже при Моуринью!

«Манчестер Юнайтед» потерпел шестое поражение за последние восемь матчей. После того как Уле-Гуннар Сульшер подписал полноценный контракт в качестве главного тренера, игра команды – катастрофа! Более того, в матче с «Эвертоном» в Ливерпуле установлен антирекорд клуба: впервые за сезон АПЛ манкунианцы пропустили более 45 мячей.

Похоже, оценивая уровень игроков сегодняшнего «Манчестер Юнайтед», Сульшер пришёл к такому же мнению, что и его предшественник Жозе Моуринью:

«Я многое узнал о футболистах за то время, что нахожусь здесь, – сказал норвежец, уступив «Барселоне» и вылетев из Лиги чемпионов. – Некоторым нужно взглянуть правде в глаза. Многие игроки знают, что могут достичь прогресса, если продолжат работать. Я разговаривал с ними на эту тему».

Есть, конечно, вопросы и к самому Сульшеру. А как может быть иначе, если «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» со счётом 0:4? У команды нет игры и куда-то пропала воля, появившаяся с увольнением Моуринью. На поле – бардак.

На «Гудисон Парк» манкунианцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника в концовке игры, тогда как «Эвертон» только в первом тайме пробил в створ четыре раза (всего же нанёс 10 ударов за 45 минут). Хотя состав Сульшер выпустил практически сильнейший, сделав лишь три перестановки после матча с «Барселоной». Диогу Далот, Неманья Матич и Ромелу Лукаку заменили Эшли Янга, Скотта Мактоминая и Джесси Лингарда.

Первый гол хозяева забили после выброса аута с правого фланга: последовала скидка и красивый удар «ножницами» от Ришарлисона. На исходе получаса Давид де Хеа пропустил мяч, который в принципе должен был брать. Хотя Гилфи Тор Сигурдссон здорово выстрелил из-за штрафной. Очень плохо сыграл в этом эпизоде и находящийся в ужасной форме Неманья Матич – серб выступил в роли зрителя вместо того, чтобы помешать исландцу.

В перерыве Сульшеру пришлось поднимать со скамейки Янга и Мактоминая, так как он решил убрать с поля Фила Джонса и Фреда. Однако эти замены ничуть не усилили игру «Манчестер Юнайтед». Де Хеа ещё раз пропустил из-за штрафной после подачи углового и удара с подбора Луки Диня, которого не закрыл Антони Марсьяль. Опять же нельзя вешать всех собак на испанца, но голкипер, претендующий на рекордную зарплату в 24 млн евро в год, должен быть стабильнее, пропускать меньше простых голов. Кстати, де Хеа вообще мог поймать «бабочку», когда Сигурдссон едва не забил ему прямым ударом с углового. Вратарь кое-как успел сориентироваться, выбить мяч с линии ворот ногой. Наконец, на 64-й минуте Тео Уолкотт, появившийся на поле вместо травмированного Ришарлисона, реализовал выход один на один.

Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» уже не попадёт в топ-4 и Лигу чемпионов на будущий сезон. В ближайших двух турах манкунианцы встретятся на «Олд Траффорд» с «Манчестер Сити» и «Челси», а с такой игрой побед ждать не стоит. Теперь у Сульшера наверняка только одно желание – поскорее закончить сезон и дождаться летнего трансферного окна, чтобы укрепить состав, а заодно избавиться от тянущих команду вниз игроков.

«Летом к нам придут новички, но не думаю, что будет шесть футболистов. Вряд ли найдётся тренер, который поддержал бы такое количество изменений. Мы хотим перестроить команду, однако это будет происходить постепенно, понадобится несколько трансферных окон», – признался норвежец.