Суд над Кокориным и Мамаевым. 10-й день. LIVE

14:57. Ромашов зачитывает ходатайство о приобщении к делу загранпаспорта — как доказательство отсутствия намерений у своего подзащитного скрыться за границей.

14:50. Теперь суду представляется заключение врача «Зенита» Гришина: «Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры».

14:45. Адвокат Ромашов зачитывает заключение психолога «Зенита»: «Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряженном состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приемам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику».

14:35. Свидетеля из Владивостока могут допросить по видеосвязи, но адвокат Барик просит учесть разницу во времени, поэтому в четверг в 12:00 могут допросить. Барик говорит, что может предоставить материалы дела. Адвокат А. Кокорина Ромашов зачитывает поручение следователя Гаврилова: провести иные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы объективно и всесторонне провести расследование. Следователь призывает провести ОРМ, получить сведения об «Эгоисте» и «Кофемании», а также номерах секрет-рума, в которых находилась компания, и допросить персонал. Кроме того он хочет получить сведения о гостинице 4 seasons, посетителях Кокориных, Мамаеве, Протасовицком и девушках, получить видеозаписи с камер наблюдения.

Хотя по этим адресам ничего не нарушалось. Ромашов предполагает, что следователь ищет иные преступления.

14:25. Теперь запускают публику.

14:20. Подсудимые заняли свои места в зале.

14:15. Настоятельно просят ходить по коврикам. Скользко!

Пресненский суд Москвы Фото: «Чемпионат»

14:08. Жена Кокорина Дарья тоже на месте. В принципе знакомые всё лица. Кажется, здесь все уже друг друга знают — столько эта канитель длится.

14:01. Народ потихоньку собирается. Сразу казус. В здание суда не пустили знакомого Мамаева, который пришел… без паспорта. Супруга Павла Алана пришла одной из первых. Естественно, с документом — ей здешние правила уже хорошо известны.

14:00. Если вдруг пропустили, что происходило на процессе накануне, можете наверстать упущенное по ссылке:

Суд над Кокориным и Мамаевым. Девятый день. Как это было Продолжаем следить за громким процессом.

14:00. Добрый день! Нашумевший — и, будем откровенны, изрядно всем поднадоевший — процесс по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого продолжается. А значит, продолжается и наш судебный онлайн. Во вторник судьи, подсудимые, адвокаты подсудимых и журналисты в 10-й раз соберутся в здании Пресненского суда столицы, чтобы заслушать очередную порцию свидетельских показаний. У Полины Куимовой количество дежурств в суде этой весной уже превысило количество походов на футбол, поэтому сегодня её подменит Даниил Бороздин. Благодаря ему вы не пропустите ни одной важной детали и реплики из зала суда. Настройте периодичность автообновления страницы по своему вкусу и оставайтесь с нами — будет интересно.