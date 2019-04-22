Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Суд над Кокориным и Мамаевым, 22 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото, виде

Суд над Мамаевым и Кокориным. LIVE!
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Суд над Кокориным и Мамаевым. День девятый. LIVE
Продолжаем следить за громким процессом.
Футбол / РПЛ

13:00. Хроника предыдущих заседаний — тут:

Суд над Кокориным и Мамаевым. День восьмой. Как это было
Все подробности из зала суда.

13:00. Добрый день! Началась новая рабочая неделя, а вместе с ней возобновился и самый резонансный процесс в новейшей истории российского футбола. Сегодня в Пресненском суде столицы состоится очередное, девятое по счёту, заседание по делу Кокорина и Мамаева, а мы, как обычно, осветим его в полной мере. Наш корреспондент Полина Куимова уже на месте событий и в режиме реального времени передаёт все мало-мальски примечательные новости. Оставайтесь с нами.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент