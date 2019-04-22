Суд над Кокориным и Мамаевым. День девятый. LIVE

13:00. Хроника предыдущих заседаний — тут:

Суд над Кокориным и Мамаевым. День восьмой. Как это было Все подробности из зала суда.

13:00. Добрый день! Началась новая рабочая неделя, а вместе с ней возобновился и самый резонансный процесс в новейшей истории российского футбола. Сегодня в Пресненском суде столицы состоится очередное, девятое по счёту, заседание по делу Кокорина и Мамаева, а мы, как обычно, осветим его в полной мере. Наш корреспондент Полина Куимова уже на месте событий и в режиме реального времени передаёт все мало-мальски примечательные новости. Оставайтесь с нами.