Рэпер Дрейк делает селфи со звёздами спорта. После этого они проваливаются

Известный рэпер Дрейк болеет за всех. Его видели в футболках огромного количества баскетбольных, бейсбольных, футбольных команд. Вопросов и упрёков в глорстве было так много, что он даже ответил: «Мне просто нравится спорт. Отстаньте».

Ладно, носить футболки разных команд — это просто безобидное хобби. Но Дрейк оказывает и более заметное влияние на спорт. Он делает селфи с известными игроками – и у них тут же начинаются проблемы. Вот итоги весеннего тура рэпера по Европе в одном посте в «Твиттере».

И если проблемы «МЮ» с «Барсой» ещё можно как-то объяснить – всё-таки каталонцы были фаворитами, то поражение «ПСЖ» от «Лилля» со счётом 1:5 – явная мистика.



Больше всего досталось «Манчестер Сити». Дрейк сфотографировался не только с Агуэро (аргентинец тут же смазал пенальти «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов»). После вылета Гвардиолы из Лиги чемпионов все вспомнили и вот это фото. Действительно без шансов.

А ведь Агуэро предупреждали ещё 31 марта, кто всё понимал.

Особенные отношения с рэпером у Поля Погба. У них не одно совместное фото. Может, поэтому у «МЮ» сейчас всё настолько плохо?

Перед матчем «Арсенала» с «Наполи» в Сети появилось вот это фото. Но хитрый Унаи Эмери вовремя отвёл угрозу: Озил остался на скамейке запасных. На поле он так и не вышел.

Более того, кто-то даже предположил, что делать селфи необязательно. Достаточно, чтобы Дрейк надел футболку клуба – и тот обречён. Вот что написали перед ответным матчем «Ювентуса» с «Аяксом»: «Дрейк их приговорил. «Аякс» уже в полуфинале».

Естественно, это вызвало волну шуток и мемов. Вот пример: «Мо Салах, когда Дрейк подошёл к нему, чтобы сделать селфи».

Мощнее всех отреагировала «Рома». В официальном «твиттере» команды появилось сообщение: «Игрокам «Ромы» запрещено делать селфи с Дрейком до конца сезона».

Кстати, если у «Барселоны» с «Ливерпулем» не всё гладко сложится, вы уже догадываетесь почему.