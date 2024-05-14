Рой Кин поддержал Руни, обвинившего игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал экс-форварда Уэйна Руни, который заявил, что некоторые игроки «красных дьяволов» могут играть, но не спешат возвращаться в общую группу после травм из-за приближающегося Евро-2024.

«Это не очень хороший знак, если игроки не хотят возвращаться после травмы и играть. У вас всегда будут те, у кого есть травмы, но вы надеетесь, что они будут отчаянно хотеть вернуться в футбол.

В клубе всегда есть несколько игроков, которые тянут с травмами, но, как правило, и, вспоминая игроков, с которыми я играл, если вы дадите им срок, на который они выбывают, они будут искать возможность выкроить неделю или две.

Иногда, когда наступает определённый период сезона или игрокам не хватает уверенности, они не спешат возвращаться в команду», — приводит слова Кина The Telegraph.