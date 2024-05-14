Экс-игрок «Динамо» Сапета: надеюсь и верю, что наконец-то «Зенит» не станет чемпионом

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Рано, конечно, говорить, ещё пара туров, но когда в другой раз? Поэтому я надеюсь и верю, что в этом году наконец-то «Зенит» не станет чемпионом, а станет «Динамо», — сказал Сапета в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, по итогам 28 сыгранных туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.