Широков: легионеры группы атаки «Зенита» играют значительно ниже своих возможностей

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскритиковал легионеров группы атаки сине-бело-голубых.

«Зенит» очень медленно играет в позиционной атаке. Нападающие глубоко сваливаются вниз — это касается Кассьерры. Может быть, стоит сыграть в два нападающих, потому что Ваня Сергеев незаменим в штрафной. Но туда ещё нужно доставлять мяч. Как только «Зенит» начинает чуть быстрее переводить мяч с одного края поля поля на другой, сразу появляются зоны, и они туда врываются, создавая опасность. Играть академично невозможно ни с кем.

Ключевой матч для «Зенита» был в Воронеже, где они достаточно неплохо действовали. В конце они пропустили — не скажу, что для них это был удар, но это был ключевой момент. Также ключевое — это то, как сейчас играют легионеры «Зенита». Люди явно играют не на том уровне, которого от них ждут. Я особо не знаю Артура, но Вендел и Клаудиньо играют значительно ниже своих возможностей.

Из легионеров «Зенита» свой уровень держат только Барриос и Сантос. Остальные далеко не так продуктивны, как могли бы быть. Мы не берём защитников, потому что тот же Эракович здорово смотрится. Я говорю о группе атаки, которая должна делать разницу, но там большие проблемы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.